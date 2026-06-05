Житель Курской области погиб в результате удара ВСУ
Украинские вооруженные формирования атаковали населенный пункт Лещиновка в Курской области. О последствиях в соцсетях рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, снаряд ВСУ попал в частный дом. Жертвой украинской агрессии стал 68-летний пенсионер.
«Самые искренние соболезнования родным и близким. Ужасная трагедия, которой никогда не будет оправдания», — написал Хинштейн в Телеграм-канале.
Ранее президент России Владимир Путин назвал условия прекращения конфликта на Украине. По его словам, план урегулирования утвердили российский лидер и глава Белого дома Дональд Трамп на встрече в Анкоридже, которая состоялась в августе прошлого года.