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Житель Курской области погиб в результате удара ВСУ

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Украинские вооруженные формирования атаковали населенный пункт Лещиновка в Курской области. О последствиях в соцсетях рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.



По его словам, снаряд ВСУ попал в частный дом. Жертвой украинской агрессии стал 68-летний пенсионер.

«Самые искренние соболезнования родным и близким. Ужасная трагедия, которой никогда не будет оправдания», — написал Хинштейн в Телеграм-канале.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условия прекращения конфликта на Украине. По его словам, план урегулирования утвердили российский лидер и глава Белого дома Дональд Трамп на встрече в Анкоридже, которая состоялась в августе прошлого года.
Александр Огарёв

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