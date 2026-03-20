Житель Липецкой области застрелил сотрудника военной полиции в городе Чаплыгине
Житель Липецкой области застрелил сотрудника военной полиции в городе Чаплыгине. Об этом поздним вечером 19 марта сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По предварительным данным, мужчина открыл огонь по полицейским, которые прибыли на место для выполнения служебных обязанностей. Один из сотрудников военной полиции получил смертельное ранение и скончался на месте.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Стрелявшего уже задержали, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования по факту случившегося.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Москве на Нахимовском проспекте произошло ДТП с участием машины скорой помощи, внутри которой находился пациент. В результате аварии пострадали четыре человека.
