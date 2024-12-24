Житель Новой Каховки получил ранения во время обстрела со стороны ВСУ

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Мирный житель пострадал во время украинского обстрела города Новая Каховка в Херсонской области, всего за сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли 40 артиллерийских ударов по левобережью Днепра.
Источник, рассказавший об обстреле РИА Новости, уточнил, что в дневное время украинская армия выпустила 24 артиллерийских снаряда по населённым пунктам, а ночью — ещё 16 снарядов. Всего за сутки под огонь попали 10 населённых пунктов.
Артобстрелам подверглись: Алешки, Новая Каховка, Степное, Каиры, Днепряны, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Казачьи Лагеря, Голая Пристань.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ночью ВСУ попытались атаковать Мелитополь, противник использовал реактивные беспилотники самолётного типа.
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Артобстрелам подверглись: Алешки, Новая Каховка, Степное, Каиры, Днепряны, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Казачьи Лагеря, Голая Пристань.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ночью ВСУ попытались атаковать Мелитополь, противник использовал реактивные беспилотники самолётного типа.
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Анастасия Ларина