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Житель Перми получил банку кильки с логотипом «За Родину» вместо iPhone 16, который он заказал на маркетплейсе. С продавца взыскали порядка 215 тысяч рублей в качестве стоимости товара и компенсации, сообщили в пресс-службы Пермского краевого суда.
Отмечается, что пермяк в ноябре прошлого года оформил заказ на iPhone 16 Pro Max на 1024 Gb. Цена телефона вместе с доставкой составила 189,9 тысячи рублей. Курьер в срок доставил товар, но без возможности осмотра и проверки работоспособности.
Позже, открыв коробку, мужчина обнаружил в ней вместо смартфона банку консервов кильки с логотипом «За Родину».
После этого житель Перми требовал у интернет-магазина возвращения средств. Однако в «Мегамаркете» молодому человеку отказали, отметив, что продавцом является ИП Черкасский Д.А. Последний пообещал вернуть деньги, но так и не сделал этого.
Тогда пострадавший обратился в суд, который взыскал с продавца 189 990 рублей. Также он выплатит мужчине 25 тысяч рублей в качестве компенсации и штраф в размере 107,5 тысяч рублей.
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Позже, открыв коробку, мужчина обнаружил в ней вместо смартфона банку консервов кильки с логотипом «За Родину».
После этого житель Перми требовал у интернет-магазина возвращения средств. Однако в «Мегамаркете» молодому человеку отказали, отметив, что продавцом является ИП Черкасский Д.А. Последний пообещал вернуть деньги, но так и не сделал этого.
Тогда пострадавший обратился в суд, который взыскал с продавца 189 990 рублей. Также он выплатит мужчине 25 тысяч рублей в качестве компенсации и штраф в размере 107,5 тысяч рублей.
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Анастасия Чинкова