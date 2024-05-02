Житель подмосковной деревни нашёл в своём сарае гранату времён ВОВ

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружил во время разборки своего сарая житель деревни Кузяево Дмитровского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Обнаружив боеприпас, мужчина самостоятельно вынес его на улицу и позвонил в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Спасатели прибыли на место, опасную находку они идентифицировали как гранату. Так как боеприпас не представлял угрозы для жилого сектора, гранату ликвидировали прямо на месте», — говорится в сообщении.Специалисты Мособлпожспаса напоминают, что при обнаружении боеприпасов необходимо немедленно обращаться в экстренные службы. Боеприпас нельзя трогать, переносить, закапывать или чем-то накрывать, а также оказывать любое температурное или механическое воздействие, так как это может привести к детонации.
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