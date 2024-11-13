Житель Подмосковья хранил в сейфе килограмм кокаина

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
28-летнего жителя Московской области задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков: в доме, который он арендовал, полиция нашла запас кокаина, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе осмотра на втором этаже дома, расположенного в Раменском городском округе, был обнаружен сейф, в котором лежал свёрток с порошком, 17 брикетов с веществом растительного происхождения, весы, упаковочный материал, а также 4 тысячи долларов и 310 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Экспертиза установила, что порошок в свёртке — это кокаин, его общий вес составил более килограмма. Остальные изъятые материалы отправлены на исследование.
Задержанный отказался рассказывать, где взял наркотик. Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
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