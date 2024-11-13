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Житель Подмосковья хранил в сейфе килограмм кокаина

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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28-летнего жителя Московской области задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков: в доме, который он арендовал, полиция нашла запас кокаина, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе осмотра на втором этаже дома, расположенного в Раменском городском округе, был обнаружен сейф, в котором лежал свёрток с порошком, 17 брикетов с веществом растительного происхождения, весы, упаковочный материал, а также 4 тысячи долларов и 310 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Экспертиза установила, что порошок в свёртке — это кокаин, его общий вес составил более килограмма. Остальные изъятые материалы отправлены на исследование.



Задержанный отказался рассказывать, где взял наркотик. Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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#наркотики
#криминал
#мвд московской области
В Новосибирске невестка убила свекровь и ранила сына
Shot: в Новосибирске невестка убила свекровь и ранила ножом сына-пятиклассника
13 ноября 2024, 08:21

Фото: iStock/kan2d

В Калиниском районе Новосибирска 42-летняя женщина совершила убийство своей 85-летней свекрови и ранила своего 9-летнего сына. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По предварительной информации, женщина пришла навестить ребенка, который жил с бабушкой в квартире на Народной улице. В ходе визита между невесткой и свекровью возник конфликт, в результате которого женщина схватила нож и вонзила его в шею пенсионерке. К сожалению, свекровь не выжила от полученных травм.

Ситуация усугубилась, когда мальчик, пытаясь успокоить мать, получил ножевое ранение в область ключицы. Он смог вызвать экстренные службы и был госпитализирован. На данный момент женщина задержана, ее мотивы остаются неясными. По данным канала, она не работает и ранее не была судима. Полиция проводит расследование данного преступления.

Ранее в Черногорске пенсионерка, пожаловавшаяся на некачественное обслуживание со стороны управляющей компании, стала жертвой травли из-за своей украинской фамилии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#ранение
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Свадьба в Пакистане обернулась множеством жертв
Dawn: свадебный автобус упал в реку в Пакистане, погибли 22 человека
13 ноября 2024, 06:01

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

На севере Пакистана в округе Диамер произошла трагедия: автобус, перевозивший участников свадебной процессии, упал в реку, унеся жизни не менее 22 человек.
Как сообщает телеканал Dawn со ссылкой на спасательные службы, инцидент произошел во вторник.

«Во вторник утонули 22 человека после того, как перевозивший их автобус упал в реку в округе Диамер в Гилгит-Балтистане... Машина была частью свадебной процессии», — говорится в сообщении.
Невеста, находившаяся в автобусе, выжила, но получила травмы и была госпитализирована.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее «Радио 1» сообщало о трагедии в Дагестане: скончалась мать, потерявшая детей и мужа из-за взрыва газа.

До этого следственным управлением СК РФ по Магаданской области было возбуждено уголовное дело по поводу гибели женщины и троих детей во время пожара в квартире на пятом этаже дома в Магадане. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#трагедия
#травмы
#инцидент
#соболезнования
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Геройский поступок: пожарный рискуя отогнал бензовоз от огня
МЧС РФ: в Крыму пожарный сел за руль бензовоза и отогнал его от горящей цистерны
13 ноября 2024, 03:53

Фото: iStock/Distortion Media

В пригороде Симферополя загорелся газовоз, пострадали два человека, а площадь пожара достигла 50 кв. м. Рядом с горящей цистерной находился бензовоз, что создавало угрозу взрыва. Заместитель начальника дежурной смены пожарно-спасательного отряда №1 МЧС в Крыму Григорий Бодунов, проявив самоотверженность, сел за руль бензовоза и отогнал его на безопасное расстояние, передает крымское управление МЧС РФ.

«Прибыли на пожар, провели разведку. Непосредственно рядом с одной горящей цистерной находился автомобиль КАМАЗ, бензовоз, у которого на полуприцепе уже горели задние колеса. Была угроза распространения и взрыва данной цистерны», — описал свои мысли Бодунов.
По словам Бодунова, ключи случайно оказались в замке зажигания, что позволило ему быстро отогнать опасный груз и предотвратить распространение огня.

После этого пожарные продолжили тушение, устранив угрозу взрыва.

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#мчс
#пожар
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#пожарные
#рф
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Трагедия в Дагестане: скончалась мать, потерявшая детей и мужа из-за взрыва газа
Женщина погибла спустя 50 дней борьбы за жизнь после взрыва газа в Дагестане
13 ноября 2024, 02:02

Фото: iStock/peterscode

Жительница Дагестана, потерявшая мужа и двух детей после взрыва газа в частном доме в поселке Ачису, скончалась после более чем 50 дней борьбы за жизнь в ожоговом центре Республиканской клинической больницы имени Вишневского. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.
Трагедия произошла 22 сентября в поселке Ачису, Карабудахкентский район. Из-за взрыва газовоздушной смеси частный дом загорелся. На месте погиб семилетний мальчик, а его родители и семимесячная сестра с тяжелыми ожогами были доставлены в больницу. Позднее отец и младенец также скончались.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.

За день до взрыва сотрудники газовой компании проводили замену газораспределительного шкафа, что привело к повышению давления в газопроводе.

В результате утечки газа на улице Нефтяников произошел взрыв и пожар.

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#пожар
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#больницы
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Против осквернившего мемориал литовца в Курской области возбудили уголовное дело
СК: против осквернившего мемориал активиста из Литвы под Курском открыли дело
12 ноября 2024, 19:59

Фото: istockphoto/artolympic

Уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об оправдании терроризма, завели на осквернившего мемориал в Курской области гражданина Литвы, проинформировали в Следкоме. Известно, что подозреваемого зовут Вальдас Барткявичюс.
«Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.354.1 УК РФ, пп. «а,б» ч.2 ст.243.4 УК РФ, ч.1 ст.205.2 УК РФ (реабилитация нацизма; повреждение мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества; публичное оправдание терроризма)», — добавили в СК.
Помимо этого, следователи устанавливают, где сейчас находится фигурант и соучастники. Позже Барткявичюса объявят в международный розыск. В суд будет направлено ходатайство о заочном заключении под стражу.

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#мир
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#новости
#криминал
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#активисты
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Росгвардейцы остановили в спальном районе Подмосковья машину с подростком за рулём
12 ноября 2024, 19:42

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В спальном районе Подмосковья остановили машину с подростком за рулём
Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии остановили автомобиль, которым управлял подросток. Инцидент произошёл в посёлке Дрожжино, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Патрулировавший улицы экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на каршеринговую машину, за рулём которой находился несовершеннолетний. На требования прекратить движение водитель не реагировал. При этом он превышал разрешенную во дворах скорость и пытался уйти от преследования. Росгвардейцы безопасно блокировали автомобиль», – говорится в сообщении.
Как выяснилось, в салоне находились трое подростков, а водителем оказался 14-летний школьник. Правонарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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#автомобиль
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#ленинский городской округ
#подмосковье
#московская область
#безопасность
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В Петербурге диверсант пытался поджечь авиатехнику на военном заводе
12 ноября 2024, 19:26

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

В Санкт-Петербурге сотрудники силовых органов задержали 20-летнего местного жителя. Он пытался поджечь авиационную технику на одном из предприятий военно-промышленного комплекса, расположенных в Северной столице.
Об этом РИА Новости рассказали в правоохранительных органах. По информации источника, задержанному 20-лет, прежде он работал курьером в одной из торговых сетей. В поисках лёгких денег он сам обратился к украинским спецслужбам и предложил за вознаграждение совершать диверсии на объектах российского военно-промышленного комплекса.

Кураторы с украинской стороны дали ему задание поджечь авиационную технику на военном заводе. Молодой человек попытался привлечь к исполнению диверсии двух местных жителей, но был задержан. Ему предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ — диверсия и склонение к диверсии. По ним он совокупно может получить столько же, сколько уже прожил — до 20 лет лишения свободы.

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#ук
#человек
#новости
#рф
#диверсия
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В Молдавии нашли еще один дрон
Полиция в Молдове сообщила об обнаружении еще одного дрона
12 ноября 2024, 19:08

Фото: istockphoto/NatureNow

Еще один дрон обнаружили молдавские полицейские в восточной части республики в районе Криуляны, проинформировали в Telegram-канале ведомства.
«Национальная полиция сообщает, что час назад полицейские в районе Криуляны получили сообщение об обнаружении дрона на окраине города Кошерница. Информация была немедленно передана компетентным органам, а в район падения дрона был ограничен доступ граждан», — сказано в публикации.

На месте обнаружения беспилотника находятся все необходимые специалисты, эксперты проведут комплексное изучение аппарата.

Ранее сообщалось, чем опасен дрон «Орлан-10» и каковы его возможности.

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#мир
#молдавия
#полиция
#дрон
#новости
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Последствия обстрела летевшего в США пассажирского лайнера сняли на видео
NBC News показал кадры из обстрелянного на Гаити самолета Spirit Airlines
12 ноября 2024, 18:54

Фото: istockphoto/aapsky

Кадры из обстрелянного лайнера, летевшего в США, показали журналисты телеканала NBC News. На видео заметны следы от пуль на полках для багажа в салоне самолета.
Источник проинформировал, что вооруженная группа начала стрелять по воздушному судну в минувший понедельник, 11 ноября, при приземлении в Порт-о-Пренсе. Пилоты полетели в Доминикану и сели там.

Уточняется, что один бортпроводник был ранен, им сейчас занимаются медики. Пострадал ли кто-то из пассажиров, неизвестно.

Ранее сообщалось об инциденте в Гонконге, где автобус сломал самолетное крыло. Известно, что крылатая машина готовилась взлетать, когда ее задели. В результате произошедшего рейс отложили на семь часов.

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#новости
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