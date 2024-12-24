Житель Сергиева Посада украл металлические вешалки и сдал их в металлолом

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Полиция задержала жителя Сергиева Посада по подозрению в краже металлических вешалок для одежды с одного из предприятий, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе следствия полицейские установили, что злоумышленник незаконно проник на огороженную территорию предприятия, забрал металлические вешалки и сдал их в пункт приёма металлолома. Общая сумма ущерба составила 14 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Против задержанного похитителя вешалок завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что на уроке в лицее в Нижнем Новгороде в руках у подростка взорвалась учебная граната, школьник получил травму губы и ушиб руки. Подростка доставили в больницу, но потом отпустили домой на амбулаторное лечение.
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