Житель Якутии предстанет перед судом за вылов осетра на 118 млн рублей
Прокуратура Нижнеколымского района передала в суд уголовное дело против 58-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной добыче водных биоресурсов. Мужчина выловил в реке Колыме 245 особей осетра.
Как сообщает ИА YakutiaMedia, браконьер выходил на промысел в феврале и марте 2026 года. Сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составила 117,9 миллиона рублей. Добытую рыбу обвиняемый продал жителю другого региона России, которого задержали при попытке транспортировки улова.
Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело в отношении покупателя рыбы в настоящее время находится на стадии расследования.
Ранее в Находке капитан рыболовного судна получил три года условно за незаконный вылов 14 тысяч креветок. В апреле 2022 года мужчина, имея разрешение только на вылов разнорыбицы, организовал в территориальном море России незаконную ловлю северной, гребенчатой и равнолапой японской креветок.
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