Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировали в Чили
В Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно материалу, стихия затронула район города Калама. Эпицентр находился в 16 километрах к востоку от этого населённого пункта, где проживают около 143 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 120 километров. Сведений о пострадавших или разрушениях в настоящий момент не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Архангельской области и Республике Коми шаровая молния нанесла удары по жилым домам. Это редкое и малоизученное природное явление выглядит как светящийся огненный шар, который парит в воздухе. В одном из зданий российского региона электрический снаряд пробил обшивку, а в другом вызвал пожар.
