Жителей пострадавшего при ЧП в Петербурге дома разместили в детском саду

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После чрезвычайной ситуации в Красногвардейском районе Петербурга жильцы поврежденных квартир временно размещены в детском саду, где им предоставляется всесторонняя поддержка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора Александра Беглова.
«Жители пока размещены в детском саду, им обеспечено питание, а также предоставлены услуги психологов, социальных работников и врачей», — отметили в пресс-службе.Утром 2 марта стало известно о том, что в Санкт-Петербурге дрон столкнулся с жилым пятиэтажным домом. СМИ сообщают, что на беспилотнике было обнаружено около 3,5 кг взрывчатки, и он мог направляться к соседней нефтебазе «Ручьи».
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Артем Кузьмин