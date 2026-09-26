В Мордовии при пожаре в квартире семья выбралась через окно, трое пострадали
В Чамзинском районе Мордовии произошёл пожар в многоквартирном доме. В результате происшествия пострадали женщина и двое детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Возгорание началось в одной из квартир на втором этаже. В этот момент внутри находилась семья из пяти человек: двое взрослых и трое детей. Отец семейства смог выйти из квартиры через дверь.
Женщина и дети — две девочки пяти и семи лет и десятилетний мальчик — покинули горящее помещение через окно. Всех отерпевших доставили в больницу с ушибами и отравлением продуктами горения. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров. Из дома эвакуировали 22 человека.
Ранее в Якутии на Эльгинском месторождении произошёл взрыв. В результате ЧП есть погибшие.
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