Фанаты Селены Гомес и Джастина Бибера до сих пор мечтают об их воссоединении
Поклонники Селены Гомес и Джастина Бибера, похоже, до сих пор не готовы окончательно отпустить историю этой пары. Несмотря на то что бывшие возлюбленные давно пошли разными дорогами, фанаты продолжают фантазировать о том, как могла бы сложиться их совместная жизнь. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Теперь поклонники освоили возможности искусственного интеллекта и начали создавать изображения с альтернативной реальностью. На таких снимках Селена и Джастин снова вместе, а их отношения складываются совсем иначе, чем в реальной жизни.
Особое место в фанатских фантазиях занимает тема семьи. Пока в реальности Джастин Бибер и Хейли Бибер воспитывают сына, созданные с помощью ИИ кадры показывают совершенно другую картину — будто Селена стала мамой ребёнка Джастина.
На некоторых изображениях певица предстает беременной, а поклонники представляют, будто именно с Бибером она строит семейную жизнь. Получается своеобразная «параллельная вселенная», в которой история знаменитой пары получила другой финал.
Фанаты годами обсуждают отношения Гомес и Бибера, которые начались ещё в юности артистов и долгое время оставались одной из самых обсуждаемых историй среди поклонников поп-звёзд. Поэтому неудивительно, что даже спустя годы пользователи продолжают возвращаться к теме их романа.
При этом созданные нейросетью фотографии не имеют отношения к реальной жизни артистов и являются исключительно фанатскими фантазиями. Однако пользователи настолько реалистично воссоздают внешность знаменитостей и придумывают альтернативные семейные сюжеты, что такие кадры легко принять за настоящие.
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