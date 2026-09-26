Фанаты Селены Гомес и Джастина Бибера до сих пор мечтают об их воссоединении

26 сентября 2026, 22:00

Поклонники Гомес и Бибера с помощью ИИ создают «семейные» фото пары

Селена Гомес (Фото: Instagram* / @selenagomez)

Поклонники Селены Гомес и Джастина Бибера, похоже, до сих пор не готовы окончательно отпустить историю этой пары. Несмотря на то что бывшие возлюбленные давно пошли разными дорогами, фанаты продолжают фантазировать о том, как могла бы сложиться их совместная жизнь. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».