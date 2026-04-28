Жители Польши возмутились освобождению серийного маньяка по кличке Łomiarz
Жители Польши возмущены выходом на свободу серийного преступника Хенрика Р. по кличке «Łomiarz» и боятся новых атак. Об этом пишет РИА Новости.
Во вторник мужчина покидает исправительное учреждение после полного срока. В 90-х он нападал на женщин и бил их по голове обрезком трубы. От его рук пострадали несколько десятков человек. Пять жертв погибли. Сообщение вызвало волну тревоги в польском сегменте интернета. Люди пишут о риске для родных и требуют реакции от суда и прокуратуры.
«Недопустимо выпускать такого человека. Он может снова искать жертв. Я боюсь выходить на улицу и тревожусь за дочь», — написала Магдалена Ковнацкая.
Гжегож Тритка задался вопросом, не вернутся ли в Варшаву времена, когда женщинам опасно выходить вечером без сопровождения. По его словам, город снова вспоминает страх перед ударами трубой.