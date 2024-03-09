Жители Таганрога рассказали о массовой атаке дронов

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Тысячи жителей Таганрога проснулись около 2:30 ночи 9 марта из-за атаки украинских БПЛА, сообщает сайт 161.RU и делится впечатлениями горожан.
Дарья вначале подумала, что взрывы были сном, но затем пришла в себя от грохота в реальности.
Испугавшись, девушка быстро собралась и приготовила документы на случай эвакуации. В конце концов, покидать квартиру не пришлось. Дочка даже успела уснуть на полу в коридоре.
Свою историю рассказал таганрогец Дмитрий. По его словам, уже к 4:00 город наступила тишина.
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«Очень громко прогремело, сигнализация зазвонила у машин под нашим домом. Я с дочкой выбежали в коридор. У меня открыто окно, и слышно: грохот и звук дрона. Казалось, что они пролетали прямо под окнами. Сейчас, кажется, тишина, но свет мигает и далеко слышны взрывы и гул — как будто летит самолет», — рассказала Дарья.
Свою историю рассказал таганрогец Дмитрий. По его словам, уже к 4:00 город наступила тишина.
«Последние отрывные звуки взрывов закончились примерно 40 минут назад. Было очень много, более 20 взрывов со стороны Русского поля и завода имени Бериева. По крайней мере, один БПЛА прошел над центром, издавая звук мопеда», — отметил он.Напомним, дроны массово атаковали Таганрог и город Морозовск в Ростовской области в ночь на 9 марта. ПВО успешно отразили нападение. По словам губернатора Василия Голубева, пострадал сотрудник МЧС, который устранял последствия атаки беспилотников на Таганрог. Информации о погибших пока нет.
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Артем Кузьмин