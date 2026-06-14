Жители Твери пытались залить водой шаровую молнию, влетевшую в их духовку

14 июня 2026, 23:04

SHOT: Жители Твери пытались залить водой влетевшую в их духовку шаровую молнию

Фото: iStock/Meindert van der Haven

Многодетная пара из Твери заявила, что во время грозы в их квартиру влетела шаровая молния и попала в духовку. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя кадры инцидента.





Согласно материалу, инцидент случился 12 июня. Супруги стояли у окна, снимая дождливое небо и гром с грозой на видео. В какой-то момент один из сверкающих разрядов приблизился к жилому зданию. Через мгновение объект, похожий на шаровую молнию, залетел внутрь помещения и оказался в духовке.



Испуганный мужчина попытался залить необычное явление водой, после чего семья вызвала пожарных. Прибывшие огнеборцы успешно ликвидировали возгорание.



Ранее «Радио 1» передавало, что в Новороссийске конфликт на детской площадке закончился сотрясением мозга. Одна женщина начала избивать и таскать за волосы мать маленьких ребят — дети до сих пор переживают сильный психологический шок от увиденного.