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Жительница Краснодара выжила после «лавины» из туалетной бумаги в супермаркете

21 декабря 2023, 21:30
Фото: iStock/sergeyryzhov

Фото: iStock/sergeyryzhov

Жительница Краснодара чуть не погибла в магазине после того, как ее завалило туалетной бумагой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что грузчик складывал продукцию с другой стороны стеллажа и случайно столкнул верхние поддоны с продукцией туалетной бумаги на женщину. Тяжелые деревянные поддоны упали на голову пострадавшей.

Отмечается, что женщину госпитализировали в результате получения тяжелых травм. По факту происшествия проводится проверка.


Ранее сообщалось, что в Челябинске аниматор в костюме Деда Мороза сорвался и упал с высоты 24 этажа. Он разбился, ударившись о соседнее здание и погиб на месте от полученных травм на глазах у десятка детей.

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В Белгородской области женщину со сломанной ногой тащили до скорой на ватрушке
Белгородская прокуратура выясняет, почему скорая застряла на нечищеной дороге
21 декабря 2023, 21:22

Фото: iStock/Motortion

В Белгородской области начали проверку после информации о том, что женщину со сломанной ногой пришлось тащить до машины скорой помощи на ватрушке для катания, об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры региона.
Ранее в социальных сетях распространилось видео из СНТ «Авбтомобилист-2» Белгородской области. По информации Telegram-канала SHOT, местная жительница поскользнулась и сломала ногу. Ей вызвали скорую помощь, однако, автомобиль увяз в снегу и не смог подъехать к дому пострадавшей. Сотрудники МЧС пытались откопать машину, а когда этого не получилось, то женщину со сломанной ногой поместили на ватрушку и почти километр тащили её до скорой.

«Прокуратурой области, с привлечением органов контроля, организована проверка информации, размещенной в сетевом издании «Белгород №1», по факту ненадлежащей расчистки дорог в СНТ «Автобмобилист-2», что повлекло недоступность оперативного оказания медицинской помощи пациентке», — прокомментировали ситуацию представители ведомства.

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#скорая помощь
#снег
#прокуратура
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В Челябинске мужчина в костюме Деда Мороза погиб, сорвавшись с 24 этажа
21 декабря 2023, 20:59

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Челябинске аниматор в костюме Деда Мороза сорвался и упал с высоты 24 этажа, об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 25-летнего аниматора пригласили на дворовой праздник. Мужчина должен был спуститься спуститься по верёвкам вниз, чтобы эффектно поздравить детей.

Однако, промышленный альпинист перепутал верёвки и сорвался вниз с высоты 24 этажа. Он разбился, ударившись о соседнее здание и погиб на месте от полученных травм на глазах у десятка детей. В этот момент ребята звали Деда Мороза.

По факту произошедшего инициирована проверка. На месте происшествия работают следователи.

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Более 15 человек погибли при стрельбе в университете в Праге
21 декабря 2023, 20:23

Фото: iStock/SergeyPankratov

Более 15 человек погибли в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета в чешской столице. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.
Ранее сообщалось, что во время стрельбы в Карловом университете на площади Яна Палаха в центре Праги погибли десять человек. Ещё тридцать человек были ранены.

Напомним, неизвестный открыл стрельбу в здании философского факультета вуза. По сообщению главы чешского министерства внутренних дел, стрелявший тоже погиб.

В интернете публикуются снимки, на которых видно, как во время стрельбы студенты вылезали из окон и прятались от преступника на фасаде здания университета. Известно также, что часть студентов, укрываясь от стрелка, забаррикадировалась в библиотеке факультета.

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#студенты
#поезда
#погибшие
#человек
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В Новосибирске пропал 11-летний мальчик
21 декабря 2023, 20:12

Фото: iStock/Sinicakover

В Новосибирске пропал 11-летний школьник, об этом сообщает волонтёрский отряд «Лиза Алёрт» по Новосибирской области на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщили представители поискового отряда, одиннадцатилетний школьник пропал 21 декабря. Утром мальчик ушёл в школу, но домой так и не вернулся.

Волонтёры рассказали, что пропавший мальчик имеет худощавое телосложение, рост 135 сантиметров и светло-русые волосы. Уходя в школу он был одет в чёрный пуховик, серую шапку, сапоги и брюки. С собой у мальчика был тёмно-серый рюкзак.

15 мая в городе Волжский 12-летний мальчик пропал по дороге в школу. Он ушёл из дома без телефона, до учебного заведения так и не добрался.

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#волонтеры
#поиски
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Lidovky: Во время стрельбы в пражском университете погибли 10 человек
21 декабря 2023, 19:42

Фото: istockphoto/Artem Zakharov

Во время стрельбы в Карловом университете на площади Яна Палаха в центре Праги погибли 10 человек. Ещё 30 получили ранения. Об этом сообщили чешские полицейские и медики.
Неизвестный открыл стрельбу в здании философского факультета вуза, сообщает портал Lidovky. По сообщению главы чешского министерства внутренних дел, стрелявший тоже погиб.

В интернете публикуются снимки, на которых видно, как во время стрельбы студенты вылезали из окон и прятались от преступника на фасаде здания университета. Известно также, что часть студентов, укрываясь от стрелка, забаррикадировалась в библиотеке факультета.

Посольство РФ выясняет, есть ли в числе пострадавших российские граждане. Дипломатическое представительство направило в правоохранительные органы Чехии и в мэрию Праги соответствующие запросы.

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В Москве бывшего министра Открытого правительства Абызова осудили на 12 лет
21 декабря 2023, 19:35

Фото: iStock/gorodenkoff

В Москве вынесли приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Абызов был задержан в Москве ещё в 2019 году. Его обвиняли в создании преступного сообщества, мошенничестве, отмывании средств, подкупе, а также в ведении незаконной предпринимательской деятельности.

В результате, следствию удалось установить, что, благодаря своим преступным схемам, Абызову удалось вывести из страны огромные деньги, чем он нанёс России материальный ущерб более чем 32 миллиарда рублей.

Преображенский суд Москвы приговорил Абызова к 12 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строго режима. Помимо этого, бывшего министра обязали выплатить штраф в 80 миллионов рублей.

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#мошенничество
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В Одессе женщина отбила спутника, которого пытались забрать военкомы на скорой
21 декабря 2023, 19:22

Фото: iStock/Prostock-Studio

Жительница Одессы отбила мужчину, которого пытались увезти с собой военкомы, выскочившие из машины скорой помощи, об этом сообщает «Страна.ua».
«Видео очередного конфликта с военкомами в Одессе публикуют местные паблики. Судя по кадрам, сотрудники (военкомата) приехали на машине скорой помощи и запаковали туда мужчину. Женщина бросалась в открытый салон, пытаясь его оттуда вытащить. В итоге их обоих отпустили», — пишут украинские журналисты под опубликованным видеороликом.

На самих кадрах видно, как трое военных заталкивают мужчины в автомобиль скорой помощи. Ему на помощь бросается женщина, которая хватается за поручень авто и несколько раз пытается попасть в салон. В результате, автомобиль начинает движение, а женщина продолжает бежать за ним, всё ещё держась аза поручень. Очевидцы происшествия стали возмущаться, заявляя, что женщина может получить травмы. Тогда военные отпустили мужчину, и его защитницу.

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#призывник
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Три человека пострадали в Мытищах при столкновении автомобиля с остановкой
21 декабря 2023, 19:18

Фото: телеграм-канал ГУ МВД РФ по МО

В Мытищах автомобиль после столкновения с двумя машинами въехал в остановку общественного транспорта. Пострадали два человека, сообщили в подмосковном главке МВД.
«ДТП произошло возле одного из домов, расположенных на Новомытищинском проспекте. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля столкнулся с двумя стоящими перед светофором транспортными средствами, одно из которых сбило двух пешеходов на остановке общественного транспорта», – сообщается в телеграм-канале ведомства.
Там уточнили, что пострадали водитель одного из автомобилей и двое пешеходов 2002 и 2006 годов рождения. Пострадавшие госпитализированы, данные об их состоянии не уточняются. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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#московская область
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В Екатеринбурге рабочий разбился насмерть, упав с высоты на стройке
21 декабря 2023, 18:48

Фото: iStock/goncharovaia

На стройке в Екатеринбурге погиб рабочий, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
«Сегодня, 21 декабря 2023 года, около 15:00 на территории строящегося объекта работник, трудившийся подсобным рабочим в строительной организации, получил тяжелые травмы, упав с высоты четвертого этажа», — прокомментировали ситуацию представители ведомства.

В результате травм, полученных при падении, мужчина скончался на месте происшествия, добавили в прокуратуре.

По факту произошедшего надзорное ведомство инициировало проверку, в ходе которой будет установлено ответственное за безопасность на строительном объекте лицо. Помимо этого, планируется установить, был ли погибший сотрудником организации или наёмным рабочим.

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