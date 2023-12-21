Жительница Краснодара выжила после «лавины» из туалетной бумаги в супермаркете

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Жительница Краснодара чуть не погибла в магазине после того, как ее завалило туалетной бумагой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что грузчик складывал продукцию с другой стороны стеллажа и случайно столкнул верхние поддоны с продукцией туалетной бумаги на женщину. Тяжелые деревянные поддоны упали на голову пострадавшей.
Отмечается, что женщину госпитализировали в результате получения тяжелых травм. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Челябинске аниматор в костюме Деда Мороза сорвался и упал с высоты 24 этажа. Он разбился, ударившись о соседнее здание и погиб на месте от полученных травм на глазах у десятка детей.
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Екатерина Коршунова