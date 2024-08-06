Жительница Курской области погибла при обстреле со стороны ВСУ

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic
В результате обстрела со стороны ВСУ в Курской области погибла девушка. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
«Одна жительница Суджи погибла. Приношу глубокие соболезнования ее родным и близким», — говорится в публикации.
Чиновник добавил, что повреждены автомобили и жилые дома, обстановка сложная. Ранее сообщалось, что при обстреле Суджи пострадали пять человек, включая троих детей. В Глушковском районе противник атаковал дроном легковушку. В сети распространились кадры с последствиями атаки.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Боевики ВСУ постоянно атакуют приграничные территории РФ.
Читайте также:
Стало известно, зачем Запад добивается паузы в боевых действиях на Украине
Военный эксперт Коротченко раскрыл, как ВСУ используют иностранных наемников
ВСУ атаковали Курскую область ракетами и дронами
Никита Кротов