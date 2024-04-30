Жителя Приморья задержали за контакты со структурой украинской разведки

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Жителя Приморского края задержали за тайное сотрудничество с организацией, подконтрольной минобороны Украины. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на представителя УФСБ России по региону.
В ведомстве уточнили, что мужчина установил контакт с представителем украинской националистической организации, которая признана террористической на территории Российской Федерации.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Свою вину россиян признал и выразил готовность к сотрудничеству со следствием.
Ранее сообщалось, что защищавший Михаила Ефремова адвокат оказался при смерти после ранения на СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края», — сообщил собеседник издания.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Свою вину россиян признал и выразил готовность к сотрудничеству со следствием.
Ранее сообщалось, что защищавший Михаила Ефремова адвокат оказался при смерти после ранения на СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак