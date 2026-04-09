Россиянин может оказаться в колонии на 12 лет за сотни публикаций в соцсетях

Фото: istockphoto/Rawf8

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 41-летнего мужчину по подозрению в противоправных публикациях в соцсетях.



Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», поводом для оперативного интереса послужили около ста постов. Они содержали призывы к расправе над военнослужащими ВС РФ, сотрудниками силовых ведомств и чиновниками.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям о публичном оправдании терроризма и призывах к экстремистской деятельности. Максимальное наказание, которое грозит фигуранту, — лишение свободы на срок до 12 лет.

Ранее стало известно, что мошенники в сети предлагают записать сообщения в поддержку героев СВО.

Никита Кротов

