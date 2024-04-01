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Журналист потерял ногу при израильском авиаударе в Газе

Сотрудничавший с RT журналист лишился ноги при израильском ударе по сектору Газа
01 апреля 2024, 01:26
Фото: istock / sudok1

Фото: istock / sudok1

Сотрудничавший с Ruptly в Газе журналист Мохаммад Або Дахрудж был тяжело ранен при израильском авиаударе по территории около больницы Аль-Акса в анклаве. Об этом информирует агентство, которое входит в состав телесети RT.
Сообщается, что корреспондент потерял ногу.

«Наш коллега Мохаммад Або Дахрудж в момент авиаудара работал у больницы Аль-Акса. Сейчас он находится в отделении реанимации», — сказано в сообщении.

Помимо этого, были ранены несколько других журналистов. Также в результате атак двое палестинцев скончались.

Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Сектор Газа — это кладбище для людей и гуманитарных норм. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#журналист
#больницы
#сектор газа
#израиль
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Под Псковом нашли мёртвым пропавшего с детской площадки пятилетнего мальчика
МЧС: Пятилетний мальчик утонул в коллекторном колодце в Псковской области
01 апреля 2024, 00:20

Фото: istock / Yury Karamanenko

Пятилетней мальчик утонул в коллекторном колодце под Псковом. Об этом информирует МЧС России.
Трагедия произошла в деревне Лющик Псковской области. Ребёнок, оставшийся без присмотра родителей, ушел с детской площадки и провалился в яму. Через несколько часов тело мальчика обнаружил отец и извлек оттуда.

На данный момент обстоятельства трагического инцидента устанавливаются, на месте работают следователи.

Ранее сообщалось, что в одном из фитнес-клубов Казани семилетний ребёнок утонул в бассейне. По факту трагедии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#трагедия
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Ребенок утонул в бассейне фитнес-клуба в Казани
Ребенок утонул в бассейне фитнес-клубе в Казани, возбуждено уголовное дело
31 марта 2024, 20:38

Фото: iStock/Евгений Харитонов

В одном из фитнес-клубов Казани ребёнок утонул в бассейне. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Республики Татарстан.
Отмечается, что семилетний ребёнок утонул в бассейне в фитнес-клубе в Советском районе Казани. В настоящее время по факту происшествия организована прокурорская проверка. Представитель ведомства выехал на место происшествия, чтобы выяснить все причины и обстоятельства произошедшего.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в Кургане задержали 10-летнего ребёнка за торговлю наркотиками. По данным следствия, он вместе со своим 32-летним подельником раскладывал закладки.

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#ребёнок
#смерть
#уголовное дело
#прокуратура
#казань
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В Геленджике перевернулась маршрутка с пассажирами, шесть человек пострадали
31 марта 2024, 19:54

Фото: iStock/Anton Novikov

Маршрутка перевернулась в результате столкновения с внедорожником в Геленджике. Об этом сообщили в администрации города.
Инцидент произошел на пересечении улиц Грибоедова и Ульяновской. Микроавтобус столкнулся с внедорожником, который не уступил дорогу.

По данным источника, всего в микроавтобусе находилось девять пассажиров, шесть из них пострадали. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Полицейские, сотрудники МЧС работают на месте аварии.

Ранее сообщалось, что в сирийском городе Азаз взорвался заминированный автомобиль. В результате взрыва погибли семь человек, еще тридцать получили ранения и травмы различной степени тяжести.

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#мчс
#автомобиль
#травмы
#аварии
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#инцидент
#полицейские
#сотрудники
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Террорист из «Крокуса» оказался связан с таджикскими экстремистами из Турции
Sputnik: террорист из «Крокуса» Шамсиддин* связан с экстремистами из Турции
31 марта 2024, 19:41

Фото: iStock/leolintang

Террорист Фаридун Шамсиддин*, участвовавший в атаке на «Крокус Сити Холл», имел связь с таджикскими экстремистами, проживающими в Турции. Об этом сообщает издание «Sputnik Таджикистан».
В начале текущего года он ездил в Стамбул. Эта поездка вызвала много вопросов у его родственников и знакомых. Но Шамсиддин* объяснил свой визит в Турцию тем, что он бывал там с друзьями и теперь хотел бы там поработать.

Вместе с тем, в тот период он начал проявлять признаки экстремизма во время разговоров с родственниками и друзьями.

Также на связь указывает то, что первые 40 человек, подозреваемые в причастности к ИГИЛ**, были задержаны именно после дачи оказаний террориста.

Отмечается, что в ходе поездки в Стамбул Шамсиддин* мог пройти обучение от наставников, воевавших в Афганистане и Сирии.

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*внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
**запрещённая в России террористическая организация
#террористы
#экстремизм
#турция
#крокус сити холл
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Украинские лейтенанты грабили жителей Херсонской области, переводящих гривны в рубли
Украинские полицейские ограбили жителей Херсонской области на 395 тысяч рублей
31 марта 2024, 18:40

Фото: iStock/blinow61

Украинские полицейские обокрали нескольких жителей Херсонской области, переводящих гривны в рубли. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в июле прошлого года старший и младший лейтенанты Александр и Денис вместе со своими подельниками придумали план заработка. Они выследили местного жителя Артёма Ч., который следовал в Энергодар, после чего напали на него и ограбили на 116 тысяч рублей.

Затем они повторили эту схему, ограбив ещё несколько человек. Среди них был Сергей Х., который лишился уже 175 тысяч рублей.

В результате, злоумышленники в погонах получили 359 тысяч рублей.

Однако в России их разжаловали, арестовали и возбудили в отношении них уголовное дело по статье о разбое. Теперь им грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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#кража
#полицейские
#херсонская область
#уголовное задержание
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Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения тюменца с ножницами в больнице
31 марта 2024, 18:21

Фото: iStock/Akintevs

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после нападения пациента с ножницами на медиков в больнице города Ишима Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По факту происшествия организована процессуальная проверка. Ход исполнения поручения на контроле в центральном аппарате СК РФ.

Согласно информации ведомства, злоумышленника передали правоохранительным органам.

Напомним, инцидент произошел в больнице №4 города Ишима. Мужчина с ножницами стал бросаться на людей. Двоим медикам удалось опрокинуть агрессора на пол и обезвредить его. Отмечается, что никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в городе Бор Нижегородской области толпа пьяных школьниц напала на морского курсанта. У пострадавшего сожжена роговица.

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В перебежчика из РФ Кузьминова выстрелили шесть раз, а затем переехали на машине
NYT: причастные к смерти перебежчика из РФ Кузьминова выстрелили в него 6 раз
31 марта 2024, 17:56

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Причастные к смерти перебежчика из России Максима Кузьминова сначала выстрелили в него шесть раз, а затем переехали на автомобиле. Об этом пишет американское издание The New York Times.
Ранее, 19 февраля, появилась информация об обнаружении в муниципалитете Вильяхойоса в Испании тела, предположительно, лётчика Кузьминова. Позднее представитель главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил его смерть.

Издание пишет, что двое напавших на Кузьминова вышли из автомобиля, окликнули мужчину и произвели несколько выстрелов. Шесть пуль попали в торс Кузьминова, который ещё успел пробежать небольшое расстояние, после чего рухнул на пандус. После этого убийцы вновь сели в машину и переехали тело мужчины.

Полицейские обнаружили на месте происшествия гильзы от 9-миллиметровых патронов от пистолета Макарова.

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#происшествия
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В Бору толпа пьяных школьниц напала на морского курсанта и сожгла ему роговицу
31 марта 2024, 17:35

Фото: iStock/OcusFocus

В городе Бор Нижегородской области толпа пьяных школьниц напала на морского курсанта, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На разлетевшихся по сети кадрах толпа восьмиклассниц наносит удары молодому парню в военной форме.

Как сообщил сам пострадавший, девушки накинулись на него, начали оскорблять, расцарапали шею, а затем распылили ему в глаза перцовый баллон.

Парню помогли случайные прохожие. Ему промыли глаза, а затем проводили до приёмного покоя. Неделю назад ему провели операцию на глаза, у курсанта сожжена роговица. Сообщается, что теперь он может потерять зрение.

Агрессивных школьниц разыскивает полиция.

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#нижний новгород
#подростки
#нападение
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В пятой и шестой скважинах рудника «Пионер» в Амурской области обнаружена вода
31 марта 2024, 16:41

Фото: iStock/Juan Jose Napuri

В пятой и шестой разведочных скважинах на руднике «Пионер» в Амурской области обнаружили воду. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону.
Отмечается, что во время бурения пятой и шестой скважин были проведены обследования при помощи видеокамеры и измерительных приборов. В результате было обнаружено большое количество воды, глины и льда. Существует риск повторного прорыва.

В связи с этой угрозой работы на шахте ниже зоны затопления были приостановлены.

Проходка скважин производилась в местах, где, предположительно, могут находиться 13 пропавших горняков. Это также позволит определить состояние горных выработок.

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#шахты
#вода
#мчс
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