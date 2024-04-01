Журналист потерял ногу при израильском авиаударе в Газе

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Сотрудничавший с Ruptly в Газе журналист Мохаммад Або Дахрудж был тяжело ранен при израильском авиаударе по территории около больницы Аль-Акса в анклаве. Об этом информирует агентство, которое входит в состав телесети RT.
Сообщается, что корреспондент потерял ногу.
Помимо этого, были ранены несколько других журналистов. Также в результате атак двое палестинцев скончались.
Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Сектор Газа — это кладбище для людей и гуманитарных норм. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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«Наш коллега Мохаммад Або Дахрудж в момент авиаудара работал у больницы Аль-Акса. Сейчас он находится в отделении реанимации», — сказано в сообщении.
Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Сектор Газа — это кладбище для людей и гуманитарных норм. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Алина Юрчак