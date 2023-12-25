Знахарь пообещал вылечить женщину от бесплодия и изнасиловал

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В Индии мастер тантры изнасиловал женщину, которая обратилась к нему из-за бесплодия. Об этом пишет News9Live.
Инцидент произошел в деревне недалеко от города Алигарх, штат Уттар-Прадеш. Женщина с супругом не могли зачать ребенка долгих 11 лет. Знакомый рассказал им о знахаре и мастере тантры по имени Камал, который может помочь с этой проблемой.
Когда женщина посетила Камала, он предложил ей некие настои, который помогут зачать ребенка. После чего индиец под предлогом осмотра завел женщину в другую комнату и изнасиловал ее.
Ранее сообщалось, что фсиновец из Питера заставил третьеклассницу раздеться на камеру и прислать ему видео. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак