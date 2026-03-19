Тигра-людоеда, растерзавшего двух человек, поймали живьём
В районе индийского заповедникя Пенч поймали живьём тигра, растерзавшего двух человек. Об этом сообщает издание Times of India.
Хищник нападал на людей 8 и 20 февраля, а также охотился на домашний скот. Жители деревни Савара и окрестностей опасались выходить из домов после заката и требовали выставить патрули. В середине марта четырёхлетнего тигра наконец-то удалось обезвредить с помощью транквилизатора.
Сотрудники лесного ведомства и ветеринарного центра устроили засаду у припрятанной хищником добычи, выстрелили дротиком, погрузили зверя в клетку и доставили в Нагпур. Сейчас зверь находится под наблюдением ветеринаров., при осмотре у него обнаружили старую рану.
