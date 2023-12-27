Звезда «Счастливы вместе» лишилась 200 тысяч рублей из-за фокуса карманницы

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Российская актриса и звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева обратилась в полицию с заявлением о пропаже 200 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT
Сообщается, что 43-летняя Бочкарева встретилась с карманницей на входе в ресторан «Мзиури» в Климентовском переулке в Москве. Мошенница воспользовалась давкой и прижалась к актрисе. Она накинула платок на сумку и достала кошелек. После этого воровка сбежала.
Артистка заметил пропажу когда полезла за кошельком, чтобы оплатить счет за обед. В кошельке находилось 200 тысяч рублей наличкой. Наталья Бочкарева решила написать заявление в полицию.
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