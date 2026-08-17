Звук взрыва испугал жителей многоэтажки в Петербурге

17 августа 2026, 03:09

Моноколесо взорвалось и загорелось во дворе многоэтажки в Петербурге

Фото: iStock/Irina Piskova

В Санкт-Петербурге во дворе жилой многоэтажки взорвалось и загорелось моноколесо. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.