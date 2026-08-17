Звук взрыва испугал жителей многоэтажки в Петербурге
В Санкт-Петербурге во дворе жилой многоэтажки взорвалось и загорелось моноколесо. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Жители дома на проспекте Энгельса услышали шипение и звук мощного хлопка, после чего увидели сильный пожар возле одного из подъездов. По их словам, искры от взрывов разлетались в разные стороны.
Предположительно, возгорание началось в батарее транспортного средства. Как уточняют очевидцы, в подвале дома уже несколько лет работает нелегальная мастерская по ремонту электросамокатов и моноколес, где, вероятно, и проводились работы с устройством. Местные жители опасались, что огонь мог перекинуться на припаркованные рядом автомобили.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали при пожаре в московском районе Марьина Роща. Возгорание произошло после взрыва в квартире на Шереметьевской улице.
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