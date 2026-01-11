Достижения.рф

Ирина Дубцова показала семейный отдых на Мальдивах — фото

Иван Петренко и Ирина Дубцова (Фото: Instagram*/dubtsova_official)

43-летняя Ирина Дубцова устроила себе солнечные каникулы на Мальдивах и поделилась яркими кадрами в личном блоге. Певица, похоже, полностью отстранилась от повседневной суеты.



На одном из фото к паре присоединились сын и дочь Петренко. С детьми избранника Дубцова познакомилась заранее — ещё в августе 2025 года во время их совместного отдыха в Турции.

«И пусть весь мир подождёт», — поделилась исполнительница.

Иван Петренко и Ирина Дубцова с детьми (Фото: Instagram*/dubtsova_official)

Ранее стало известно, что Дубцова вновь сотрудничает с коллегой по цеху Прохором Шаляпиным после многолетнего молчания.
Никита Кротов

