Ирина Дубцова показала семейный отдых на Мальдивах — фото

11 января 2026, 19:49

Певица Ирина Дубцова показала семейный отдых на Мальдивах с Иваном Петренко

Иван Петренко и Ирина Дубцова (Фото: Instagram*/dubtsova_official)

43-летняя Ирина Дубцова устроила себе солнечные каникулы на Мальдивах и поделилась яркими кадрами в личном блоге. Певица, похоже, полностью отстранилась от повседневной суеты.





На одном из фото к паре присоединились сын и дочь Петренко. С детьми избранника Дубцова познакомилась заранее — ещё в августе 2025 года во время их совместного отдыха в Турции.





«И пусть весь мир подождёт», — поделилась исполнительница.