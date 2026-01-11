Ирина Дубцова показала семейный отдых на Мальдивах — фото
Певица Ирина Дубцова показала семейный отдых на Мальдивах с Иваном Петренко
43-летняя Ирина Дубцова устроила себе солнечные каникулы на Мальдивах и поделилась яркими кадрами в личном блоге. Певица, похоже, полностью отстранилась от повседневной суеты.
На одном из фото к паре присоединились сын и дочь Петренко. С детьми избранника Дубцова познакомилась заранее — ещё в августе 2025 года во время их совместного отдыха в Турции.
«И пусть весь мир подождёт», — поделилась исполнительница.
Ранее стало известно, что Дубцова вновь сотрудничает с коллегой по цеху Прохором Шаляпиным после многолетнего молчания.