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«Я бы сам его убил»: Майкла Джексона снова обвиняют в растлении малолетних

Майкла Джексона снова обвиняют в растлении малолетних
Майкл Джексон (Фото: Instagram*/michaeljackson)

Майкл Джексон (Фото: Instagram*/michaeljackson)

Почившую американскую поп-звезду Майкла Джексона вновь обвинили в растлении детей. Об этом журналистам заявили главные герои документального фильма «Покидая Неверленд» Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак. По их утверждению, они подвергались сексуальному насилию со стороны знаменитости.
Известно, что Робсона и Сейфчак поддержала горничная исполнителя, работавшая с ним четыре года. С ее слов, Уэйд с Джеймсом часто ночевали у Джексона без родителей.

Однако, по словам телохранителя Джексона Джимми Ван Нормана, герои документалки готовы сделать что угодно, лишь бы «продать сфабрикованную историю». Он подчеркнул, что никогда не был очевидцем чего-либо подобного, в чем обвиняют Джексона.

«Если бы я когда-нибудь подумал, что с детьми происходит что-то неладное, я бы сам его убил», — сказал Норман.
Ранее стало известно, какие подробности о Надежде Бабкиной раскрыл ее муж.

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«Ее предавали, она никогда»: муж Надежды Бабкиной сделал заявление о жене
Муж Бабкиной Гор заявил, что она никогда и никого не предавала
19 марта 2025, 13:57

Надежда Бабкина (Фото: Instagram*/ngbabkina)

Певица Надежда Бабкина является примером честного и благородного человека, заявил порталу MSK1.RU ее муж Евгений Гор. Он отметил, что знаменитость никогда не была предательницей.
«Я уже давно отключил логику в понимании жизненного движения Надежды. При этом она никогда не подставила, не предала ни одного человека на ее пути. Ее предавали, она никогда. Этот симбиоз я и называю непредсказуемость в стабильности», — сказал собеседник.
Гор добавил, что в Бабкиной сочетаются такие противоречия, как непредсказуемость и стабильность. Он подчеркнул, что женщина имеет способность удивлять, но не подличает.

Ранее сообщалось, что отказалась сделать мать певца Прохора Шаляпина.

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Ургант впервые ответил на сообщения о регистрации ИП во Франции
Телеведущий Иван Ургант опроверг, что зарегистрировал ИП во Франции
19 марта 2025, 13:20

Иван Ургант (Фото: Instagram* @urgantcom)

Комик и телеведущий Иван Ургант вышел на связь в своем Телеграм-канале, опровергнув слухи о том, что он зарегистрировал индивидуальное предпринимательство во Франции.
Ургант заявил, что не имеет намерений эмигрировать и не открывает бизнес в Париже.

«Не переезжаю! Бизнес не начинаю», — написал он.
Напомним, ранее сообщалось, что Ургант якобы зарегистрировал ИП в Париже 11 марта 2024 года, указав в качестве сферы деятельности «производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных мероприятий». Адресом его бизнеса стал жилой дом в седьмом округе Парижа, неподалеку от парламента Франции.

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19 марта 2025, 12:59

Согдиана (Фото: Telegram-канал @sogdiana_music)

Оксана Нечитайло известна многим зрителям под псевдонимом Согдиана. В 2006 году она приняла участие в шестом сезоне российского проекта «Фабрика звёзд». Ее популярность стремительно возросла, и песни, такие как «Сердце-магнит», «Синее небо», и «Молния», стали хитами.
О том, как сложилась жизнь певицы Согдианы — в материале «Радио 1».

Биография


Согдиана (настоящее имя — Оксана Нечитайло) родилась 17 февраля 1984 года в Ташкенте. По национальности — украинка. Отец звезды работал инженером, а мать — медицинский работник.

Любовь к музыке внучке привила бабушка, которая одно время пела в церковном хоре. Оксана также увлекалась рисованием, танцами и училась играть на фортепиано. В 14 лет Нечитайло стала лауреатом республиканского конкурса пианистов. Помимо академической музыки, Оксану влекло эстрадное пение. В 1999 году она стала призером конкурса популярной песни «САДО-99» среди профессиональных исполнителей.

По окончании школы девушка поступила в Узбекскую государственную консерваторию на эстрадное отделение. Через время Оксана победила на Республиканском конкурсе современной песни «Мелодии моего края», а еще через год штурмовала сценическую площадку международного конкурса в Санкт-Петербурге «Путь к звездам». Примечательно, что Нечитайло также выступала на фестивалях в Болгарии и Италии.

Согдиана (Фото: кадр из выступления на «Фабрике звёзд»)

Карьера


В 2001 году Оксана записала дебютный альбом «Менинг кунглим» («Моя душа»), в котором были песни на русском, узбекском и английском языках. Спустя два года исполнительница получила Государственную премию Узбекистана «Нихол» («Росток»).

В 2005-м вышел диск певицы с композициями на узбекском языке. Затем Нечитайло снялась в фильме «Ходжа Насреддин». Первая роль в кино принесла ей оглушительный успех. В это же время Оксана придумала себе сценическое имя и стала Согдианой. Так называлось древнее богатое государство, которое находилось на территории современного Узбекистана.

В 2006 году Согдиана стала конкурсанткой шестого сезона музыкального проекта «Фабрика звезд». Конкурс открыл имя артистки российским зрителям. В это же время певица записала русскоязычную версию песни «Сердце-магнит» из ее второго альбома, которая вошла в топ-5 рейтинга лучших хитов года и принесла ей первый «Золотой граммофон».

За композицию «Синее небо» (2007) Согдиана получила второй «Золотой граммофон», а в следующем году снова стала лауреатом «Золотого граммофона» с треком «Ветер догнать».

Согдиана (Фото: кадр из клипа «Синее небо»)

В 2011 году дискографию исполнительницы пополнил альбом «Эдем», куда вошли песни «Вспоминай меня», «На восток от Эдема». За последнюю Нечитайло получила еще один «Золотой граммофон».

За свою творческую карьеру певица успела поработать с Авраамом Руссо, Ларисой Долиной и Владимиром Кузьминым.

В 2022 году Согдиана представила новый трек «Поцелуй». В этот же период журнал Moda Topical присудил Оксане награду «Королева Востока». Через год исполнительница выпустила синглы «Не говори нет» и «Иди на свет».

Личная жизнь


Личная жизнь артистки складывалась непросто. В 2007 году она познакомилась с индусом Рамом Говиндой, у которого выступала на дне рождении. Между ними завязались отношения, вскоре был заключен брак. У пары родился сын Арджун. Казалось бы, Согдиана обрела свое счастье, но спустя время муж стал устраивать скандалы, запрещал ей выходить на сцену и общаться с друзьями. Через год они развелись.

Рам увез сына в Индию, а Согдиана погрузилась в тяжелую депрессию. Ребенка исполнительница смогла увидеть только три года спустя.

«Разлука с Арджуном стала трагедией. Я все время плакала, сердце разрывалось от невыносимой боли», — вспоминала Согдиана в одном из интервью.

На сегодняшний день между бывшими супругами установились нормальные отношения. Когда приезжает отец, Арджун проводит время с ним, весь остальной период — с матерью.

«Когда эмоции улеглись, то на первый план вышел малыш, которому нужна была мама, а не няни. Папа для него — безусловный авторитет, но скоро пришло понимание, что ребенок чего-то недополучает. Сколько бы у него не было всевозможных игрушек, но мама есть мама. Сейчас мы общаемся с его отцом. Для меня лучше худой мир, чем добрая война. То, что я вообще рассказала эту историю с похищением, это был шаг отчаяния, я думала, что я себя как-то этим защищу. Но в итоге — нет, не защитила, и даже разозлила», — говорила Оксана.

Вторым мужем Согдианы стал дагестанский бизнесмен Башир Куштов. Они были женаты с 2009 по 2011 год. В браке родился сын Микаил. Супруги развелись из-за ревности Куштова.

«Башир приставил ко мне двух охранников, которые ходили за мной по пятам. Не секрет, что в шоу-бизнесе артисты при встрече целуют друг друга в щеку. В этом нет ничего интимного, это не флирт», — объясняла певица.

По словам самой исполнительницы, семейная жизнь также не сложилась из-за религиозных различий.

Согдиана с сыновьями (Фото: Telegram-канал @sogdiana_music)

«Поначалу мне казалось, что вера не играет решающей роли. Но из-за разных менталитетов у нас с Баширом начались разногласия... Хотя во мне есть восточная покорность, но я терпелива лишь до поры до времени. Я — православная, у детей — вера их отцов: буддизм и ислам. Я поняла, что в вопросе вероисповедания с мужьями лучше не спорить», — делилась она.

В 2018 году Согдиана снова вышла замуж за мужчину по имени Максим. В 2019 году у пары родился сын Лев.

«Моего супруга зовут Максим. Я не скрываю замужества, не прячусь, но афишировать и делать личную жизнь поводом для обсуждения совсем не хочу. Максим не восточный мужчина. Но главное, что он настоящий мужчина. Тот, кто принимает мою профессию, заботится и любит семью. Сейчас я живу в гармонии!» — признавалась певица.

Согдиана сейчас


Сегодня Согдиана продолжает свою творческую карьеру. Певица появляется на светских мероприятиях и дает концерты.

Согдиана (Фото: Telegram-канал @sogdiana_music)

В начале прошлого года Согдиана стала гостьей «Вечернего шоу» Аллы Довлатовой. В эфире «Русского Радио» исполнительница призналась, что никогда не прибегала к помощи пластического хирурга и лишь посещала косметолога.

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Мать Прохора Шаляпина отказалась переезжать в купленную сыном квартиру в Москве
19 марта 2025, 12:19

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram*/shalyapin_official)

Мать певца Прохора Шаляпина отказалась переезжать в купленную ей сыном квартиру в Москве. Об этом сообщают Telegram-каналы. Подробностей такого решения пенсионерки не приводится.
Вместе с тем пользователи сети уже по-разному отреагировали на произошедшее. Некоторые из них предположили, что речь на самом деле идет о квартире в Мытищах.

«Я горжусь этим, что, наконец, смог приобрести ей отдельное жильё. Ну у неё была квартира в Волгограде, просто здесь она будет жить в Москве», — рассказывал журналистам исполнитель в декабре прошлого года.
Тогда фанаты восхитились широким жестом знаменитости. Ранее Шаляпин рассказывал подробности трудного детства.

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Долговые проблемы и конфликт с матерью мужа: раскрыты настоящие причины попытки развода Алексы с Вячеславом Дайчевым
19 марта 2025, 12:07

Алекса (Фото: ВКонтакте @alexagroup)

Участница «Фабрики звезд» певица Алекса шокировала поклонников, объявив о разводе со своим мужем Вячеславом Дайчевым через социальные сети.
Девушка, родившая от него дочь Ариадну, заявила, что отписалась от супруга, что породило волну обсуждений среди фанатов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Взлом аккаунта или эмоциональный порыв?

Однако на следующий день Алекса опровергла свои слова, заявив, что ее аккаунт был взломан. Она утверждала, что в семье царит идиллия и все хорошо. Пользователи соцсетей не поверили в эту версию, заподозрив, что пара просто погорячилась и затем пожалела о своих действиях.

Мнение продюсера

Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал ситуацию, отметив, что никто не взламывал аккаунт певицы. По его мнению, это был скорее эмоциональный порыв, вызванный ссорой. Он предположил, что у молодоженов могут быть серьезные проблемы в отношениях, как это часто бывает у публичных людей.

Философский подход к жизни

Спустя несколько часов после своих заявлений Алекса опубликовала видео с двумя большими букетами цветов и философской фразой, что в жизни ничего не бывает идеально. Это вызвало новые подозрения у поклонников, что развод может быть элементом пиара.

Алекса (Фото: ВКонтакте @alexagroup)

Отношения с свекровью

На фоне скандала всплыли и отношения Алексы со свекровью Лилией Соловьевой. Певица давно находится в конфликте с матерью мужа, которая не раз жаловалась на нее в СМИ. Алекса запрещала свекрови общаться с внучкой и не пригласила ее на празднование трехлетия ребенка.

Долговая яма свекрови

Лилия Соловьева также обвинила супругов в том, что они оформили на нее индивидуальное предпринимательство, из-за чего она оказалась в долгах. По ее словам, она вынуждена была бороться с налоговыми обязательствами на сумму 3 миллиона рублей, которые легли на ее плечи.

Бросил беременную женщину

Напомним, что союз возник вопреки многим обстоятельствам: когда у артистки и тренера начался роман, Дайчев находился в отношениях с танцовщицей Александрой Сивковой, которая ожидала ребенка. Несмотря на это, он выбрал личное счастье с Алексой. Хейтеры не упускают возможности напомнить Алексе, что счастье, построенное на чужом несчастье, не может быть истинным. Когда певица объявила о завершении отношений с Дайчевым, многие восприняли это как подтверждение своей правоты.

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Финансовая выгода от семейного потрясения

Кажется, что новости о разводе не только подогрели интерес публики, но и привлекли внимание рекламодателей. Таким образом, небольшое семейное потрясение оказалось выгодным для артистки, по крайней мере, с финансовой точки зрения.

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