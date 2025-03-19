«Я бы сам его убил»: Майкла Джексона снова обвиняют в растлении малолетних

Оксана Нечитайло известна многим зрителям под псевдонимом Согдиана. В 2006 году она приняла участие в шестом сезоне российского проекта «Фабрика звёзд». Ее популярность стремительно возросла, и песни, такие как «Сердце-магнит», «Синее небо», и «Молния», стали хитами.