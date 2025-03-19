«Я бы сам его убил»: Майкла Джексона снова обвиняют в растлении малолетних

Майкл Джексон (Фото: Instagram*/michaeljackson)
Почившую американскую поп-звезду Майкла Джексона вновь обвинили в растлении детей. Об этом журналистам заявили главные герои документального фильма «Покидая Неверленд» Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак. По их утверждению, они подвергались сексуальному насилию со стороны знаменитости.
Известно, что Робсона и Сейфчак поддержала горничная исполнителя, работавшая с ним четыре года. С ее слов, Уэйд с Джеймсом часто ночевали у Джексона без родителей.
Однако, по словам телохранителя Джексона Джимми Ван Нормана, герои документалки готовы сделать что угодно, лишь бы «продать сфабрикованную историю». Он подчеркнул, что никогда не был очевидцем чего-либо подобного, в чем обвиняют Джексона.
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*Запрещен в РФ
Однако, по словам телохранителя Джексона Джимми Ван Нормана, герои документалки готовы сделать что угодно, лишь бы «продать сфабрикованную историю». Он подчеркнул, что никогда не был очевидцем чего-либо подобного, в чем обвиняют Джексона.
«Если бы я когда-нибудь подумал, что с детьми происходит что-то неладное, я бы сам его убил», — сказал Норман.Ранее стало известно, какие подробности о Надежде Бабкиной раскрыл ее муж.
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Никита Кротов