Элитные автомобили и курорты: как живет младший сын Николая Расторгуева и почему старший считает отца предателем

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев и его младший сын Николай (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
У Николая Расторгуева-младшего есть всё, что он пожелает: брендовая одежда, машины, возможность путешествовать. Младший сын бессменного лидера группы «Любэ» катается как сыр в масле, тогда как старший, Павел, кажется, обделён отцовским вниманием.
О том, чем занимается Николай в свои 30 лет и общается ли он со своим единокровным братом, читайте в материале «Радио 1».
Николай — сын Николая Расторгуева и Натальи, второй избранницы музыканта. Лидер «Любэ» познакомился с ней, когда она была костюмером группы «Зодчие». В то время Николай был женат, у него уже родился первый сын Павел, но ни его, ни Наталью это обстоятельство не смутило — они стали встречаться, затем расписались. В 1994 в семье родился сын Николай, имя ему дали, очевидно, в честь отца.
Он был недоношенным ребёнком, несколько недель провёл в больнице, пока родители искали необходимые лекарства для его реабилитации. К тому времени Расторгуев был уже на пике популярности, его группа выступала на сборных концертах, собирала многотысячные залы и стадионы, поэтому недостатка в деньгах у семьи не было. Расторгуевы не экономили ни на питании, ни на досуге, могли позволить себе многое из того, что было недоступно для большей части населения в 1990-е годы.
Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев с супругой Натальей (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)
Павел, старший сын певца, долгое время не общался с отцом, считал его предателем. Возможно, из-за этого всю любовь и заботу Расторгуев отдал младшему наследнику, желая стать для него хорошим отцом. Маленький Николай часто был на концертах «Любэ»: мальчик наблюдал за вступлением родителя из-за кулис. Когда благосостояние музыканта сильно увеличилось, он приобрёл дом, расположенный на берегу Клязьминского водохранилища, в элитном посёлке, куда впоследствии перебралась его семья. Также стоит отметить, что с годами обида Павла на отца прошла, молодой человек не против общения с единокровным братом, но тот как будто так и остаётся любимым ребёнком музыканта.
К 30 годам Расторгуев-младший объездил десятки дорогих курортов, находящихся в разных уголках мира — об этом легко узнать из его соцсетей. Если рассматривать фотографии, можно заметить, какие бренды предпочитает Николай, в каких ресторанах заказывает блюда, чем увлекается. И всё это — удовольствие не из дешёвых. Также Расторгуев-младший показывал свою коллекцию дорогих часов, не скрывает он и любви к дорогостоящим автомобилям.
Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев со своей семьёй: супругой Натальей и сыном Николаем (Фото: Телеграм, @lyube35)
Известно, что младший сын солиста группы «Любэ» пытался доказать свою финансовую независимость от родителя: у Николая был собственный бизнес. Однажды он всерьёз увлекся сетевым маркетингом — продавал БАДы для похудения и привлекал к их распространению новых участников через соцсети. Несмотря на публичность, Расторгуев-младший не слишком любит распространяться о личной жизни. Известно лишь, что он продолжает жить с родителями, собственной семьи у него нет.
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Любимый сын
Николай — сын Николая Расторгуева и Натальи, второй избранницы музыканта. Лидер «Любэ» познакомился с ней, когда она была костюмером группы «Зодчие». В то время Николай был женат, у него уже родился первый сын Павел, но ни его, ни Наталью это обстоятельство не смутило — они стали встречаться, затем расписались. В 1994 в семье родился сын Николай, имя ему дали, очевидно, в честь отца.
Он был недоношенным ребёнком, несколько недель провёл в больнице, пока родители искали необходимые лекарства для его реабилитации. К тому времени Расторгуев был уже на пике популярности, его группа выступала на сборных концертах, собирала многотысячные залы и стадионы, поэтому недостатка в деньгах у семьи не было. Расторгуевы не экономили ни на питании, ни на досуге, могли позволить себе многое из того, что было недоступно для большей части населения в 1990-е годы.
Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев с супругой Натальей (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)
Павел, старший сын певца, долгое время не общался с отцом, считал его предателем. Возможно, из-за этого всю любовь и заботу Расторгуев отдал младшему наследнику, желая стать для него хорошим отцом. Маленький Николай часто был на концертах «Любэ»: мальчик наблюдал за вступлением родителя из-за кулис. Когда благосостояние музыканта сильно увеличилось, он приобрёл дом, расположенный на берегу Клязьминского водохранилища, в элитном посёлке, куда впоследствии перебралась его семья. Также стоит отметить, что с годами обида Павла на отца прошла, молодой человек не против общения с единокровным братом, но тот как будто так и остаётся любимым ребёнком музыканта.
Роскошная жизнь и предпринимательство
К 30 годам Расторгуев-младший объездил десятки дорогих курортов, находящихся в разных уголках мира — об этом легко узнать из его соцсетей. Если рассматривать фотографии, можно заметить, какие бренды предпочитает Николай, в каких ресторанах заказывает блюда, чем увлекается. И всё это — удовольствие не из дешёвых. Также Расторгуев-младший показывал свою коллекцию дорогих часов, не скрывает он и любви к дорогостоящим автомобилям.
Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев со своей семьёй: супругой Натальей и сыном Николаем (Фото: Телеграм, @lyube35)
Известно, что младший сын солиста группы «Любэ» пытался доказать свою финансовую независимость от родителя: у Николая был собственный бизнес. Однажды он всерьёз увлекся сетевым маркетингом — продавал БАДы для похудения и привлекал к их распространению новых участников через соцсети. Несмотря на публичность, Расторгуев-младший не слишком любит распространяться о личной жизни. Известно лишь, что он продолжает жить с родителями, собственной семьи у него нет.
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Анастасия Чубина