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19-летняя невеста Григория Лепса высказалась о свадьбе с артистом

Аврора Киба развеяла слухи о тайной свадьбе с Григорием Лепсом
Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Telegram @gvleps_official)

Юная невеста Григория Лепса развеяла слухи о тайной регистрации брака с певцом. Ее слова приводит издание Super.ru.



Аврора Киба заверила, что юридически ее статус не изменился — соответствующего штампа в паспорте пока нет. Поклонники решили, что свадьба состоялась, так как девушка называла себя «счастливой женой».

«Вопросы задают уже год. Обновлений по статусу пока нет. И это такой маленький, но большой секрет для всех», — сказала она.
Журналисты поймали избранницу артиста на премьере сериала «Три сестры» в «Театре на Цветном».

Ранее стало известно, сколько 63-летний исполнитель хита «Самый лучший день» потратил на отдых с 19-летней возлюбленной.
Лидия Пономарева

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