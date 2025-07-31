19-летняя невеста Григория Лепса высказалась о свадьбе с артистом
Аврора Киба развеяла слухи о тайной свадьбе с Григорием Лепсом
Юная невеста Григория Лепса развеяла слухи о тайной регистрации брака с певцом. Ее слова приводит издание Super.ru.
Аврора Киба заверила, что юридически ее статус не изменился — соответствующего штампа в паспорте пока нет. Поклонники решили, что свадьба состоялась, так как девушка называла себя «счастливой женой».
«Вопросы задают уже год. Обновлений по статусу пока нет. И это такой маленький, но большой секрет для всех», — сказала она.Журналисты поймали избранницу артиста на премьере сериала «Три сестры» в «Театре на Цветном».
Ранее стало известно, сколько 63-летний исполнитель хита «Самый лучший день» потратил на отдых с 19-летней возлюбленной.