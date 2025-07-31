19-летняя невеста Григория Лепса высказалась о свадьбе с артистом

31 июля 2025, 12:09

Аврора Киба развеяла слухи о тайной свадьбе с Григорием Лепсом

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Telegram @gvleps_official)

Юная невеста Григория Лепса развеяла слухи о тайной регистрации брака с певцом. Ее слова приводит издание Super.ru.





Аврора Киба заверила, что юридически ее статус не изменился — соответствующего штампа в паспорте пока нет. Поклонники решили, что свадьба состоялась, так как девушка называла себя «счастливой женой».

«Вопросы задают уже год. Обновлений по статусу пока нет. И это такой маленький, но большой секрет для всех», — сказала она.