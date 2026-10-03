27-летний сын Дэвида Бекхэма Бруклин стал седым
Бруклин Бекхэм, сын бывшего английского футболиста Дэвида Бекхэма и певицы и дизайнера Виктории Бекхэм, появился на публике с заметно поседевшими волосами. Об этом пишет Daily Mail.
27-летний блогер посетил показ Balenciaga в рамках Недели моды в Париже вместе со своей возлюбленной, американской актрисой Николой Пельтц. Для выхода Бекхэм выбрал белую рубашку с расстегнутым воротом, черную кожаную куртку и брюки карго.
Образ он дополнил небрежно завязанным галстуком и солнцезащитными очками. Во время появления перед фотографами Бруклин убрал отросшие пряди за уши, благодаря чему стали заметны седые волосы.
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