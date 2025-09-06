Достижения.рф

51-летняя Виктория Бэкхэм раскрыла проблемы с внешностью

51-летняя Виктория Бэкхэм рассказала о проблемах с акне
Виктория Бэкхэм (Фото: Instagram*/victoriabeckham)

51‑летняя Виктория Бекхэм рассказала, как долго боролась с проблемной кожей. По словам модельера, акне началось ещё в подростковом возрасте, а в 20 лет, находясь на пике популярности, она особенно остро ощущала неуверенность.



Виктория отметила, что из‑за состояния кожи ей пришлось менять и образ жизни: в определённый период она придерживалась строгой диеты, исключив мясо и пшеницу, в надежде улучшить состояние эпидермиса. Сейчас Бекхэм предпочитает более естественный образ, чувствует себя увереннее и всё чаще выходит на красные дорожки почти без макияжа.

«Я всегда боролась с проблемной кожей, поэтому очень осторожна в выборе косметики. Я была настолько закомлексована из‑за акне, что мне казалось: все смотрят только на это», — призналась она.
Перед этим певица Лариса Долина рассказала, что ей помогает похудеть.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0