51-летняя Виктория Бэкхэм раскрыла проблемы с внешностью
51-летняя Виктория Бэкхэм рассказала о проблемах с акне
51‑летняя Виктория Бекхэм рассказала, как долго боролась с проблемной кожей. По словам модельера, акне началось ещё в подростковом возрасте, а в 20 лет, находясь на пике популярности, она особенно остро ощущала неуверенность.
Виктория отметила, что из‑за состояния кожи ей пришлось менять и образ жизни: в определённый период она придерживалась строгой диеты, исключив мясо и пшеницу, в надежде улучшить состояние эпидермиса. Сейчас Бекхэм предпочитает более естественный образ, чувствует себя увереннее и всё чаще выходит на красные дорожки почти без макияжа.
«Я всегда боролась с проблемной кожей, поэтому очень осторожна в выборе косметики. Я была настолько закомлексована из‑за акне, что мне казалось: все смотрят только на это», — призналась она.Перед этим певица Лариса Долина рассказала, что ей помогает похудеть.
*Запрещен в РФ