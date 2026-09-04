70-летняя звезда «Секса в большом городе» снялась на обложке популярного глянца — фото
Англоканадская актриса Ким Кэтролл, известная по роли Саманты Джонс в сериале «Секс в большом городе», украсила обложку и страницы издания. Фотосессия, снятая фотографом Патриком Кенни, опубликовали на официальном сайте журнала L'Beauté.
Для съемок звезда выбрала леопардовый брючный костюм с глубоким декольте, выгодно подчеркивающим фигуру. Визуальный ряд дополнили укладка в стиле «мокрые волосы» и выразительный макияж с акцентом на глаза.
Завершающим штрихом образа стали массивные аксессуары: серьги, браслет и колье. Отметим, что это не первый яркий выход актрисы в этом году. В марте Ким Кэтролл уже привлекала внимание публики, появившись перед камерами в прозрачном плаще с цветочным принтом, сквозь который было заметно полуобнаженное тело.
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