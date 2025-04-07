«Кто следующий»: Джигурда задался странным вопросом после смерти Паши Техника

В народном календаре 8 апреля отмечается Гавриила — Благовест, или Благовестник. В этот день православные христиане чествуют память Собора Архангела Гавриила. Он был одним из высших ангелов и предводителем небесных сил. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».