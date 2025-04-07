«Кто следующий»: Джигурда задался странным вопросом после смерти Паши Техника

Никита Джигурда (Кадр из видео: Инстаграм* @instadzhigurda)
Никита Джигурда опубликовал в соцсети архивное фото с Пашей Техником после новостей о его смерти и задался странным вопросом.
На фото запечатлены сам Джигурда, Техник, шоумен Стас Барецкий и рэпер GOODY.
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«Кто следующий?» — так подписал Джигурда архивное фото с Пашей Техником.
Стас Барецкий, рэпер GOODY, Паша Техник и Никита Джигурда (Фото: Инстаграм* @instadzhigurda)Ранее Барецкий заявлял, что до смерти Пашу Техника довели рейв-вечеринки с запрещенными веществами. По его словам, наркота уже не в моде, люди не хотят быстрого кайфа и медленной смерти, люди хотят жить и радоваться жизни. Паша Техник вляпался во всю эту рейверскую историю, когда ты постоянно на вечеринках, где ты должен быть всегда под кайфом.
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* Запрещён в РФ
Элина Позднякова