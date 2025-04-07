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«Кто следующий»: Джигурда задался странным вопросом после смерти Паши Техника

Джигурда опубликовал фото с Пашей Техником после его смерти
Никита Джигурда (Кадр из видео: Инстаграм* @instadzhigurda)

Никита Джигурда (Кадр из видео: Инстаграм* @instadzhigurda)

Никита Джигурда опубликовал в соцсети архивное фото с Пашей Техником после новостей о его смерти и задался странным вопросом.
На фото запечатлены сам Джигурда, Техник, шоумен Стас Барецкий и рэпер GOODY.

«Кто следующий?» — так подписал Джигурда архивное фото с Пашей Техником.
Стас Барецкий, рэпер GOODY, Паша Техник и Никита Джигурда (Фото: Инстаграм* @instadzhigurda)
Ранее Барецкий заявлял, что до смерти Пашу Техника довели рейв-вечеринки с запрещенными веществами. По его словам, наркота уже не в моде, люди не хотят быстрого кайфа и медленной смерти, люди хотят жить и радоваться жизни. Паша Техник вляпался во всю эту рейверскую историю, когда ты постоянно на вечеринках, где ты должен быть всегда под кайфом.

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* Запрещён в РФ
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«Фанатка»: жена актёра Кирилла Запорожского узнала о его любовной переписке с девушкой
07 апреля 2025, 17:30

Кирилл Запорожский (Фото: Instagram*, @kirill_zapo)

Кирилл Запорожский два года как женат. Однако узы брака не остановили актёра завязать онлайн-общение с 21-летней девушкой Региной. Всю историю она рассказала VOICE.
По её словам, их связь началась в ноябре 2024 года, они стали общаться в социальных сетях. Однажды девушка задала Кириллу вопрос о его личной жизни.
«Я у него спрашивала, женат он или нет, на что он ответил, что был в отношениях полтора года назад», — рассказала она.
По словам Регины, актёр проявлял к ней интерес, отправлял комплименты и живо реагировал на её фотографии в соцсетях. Она призналась, что не ожидала от этих отношений чего-то серьёзного, но вовлеклась эмоционально.

Со временем тон общения стал более откровенным. Как рассказал Регина, Кирилл проявлял инициативу.
«Он очень хотел встретиться. Не могу сказать, что это было искренне с его стороны, но такие слова были», — отметила девушка.
Несмотря на то, что Запорожский писал о своём желании увидеться, встреча так и не состоялась. Запорожский всё откладывал свидание, при этом общение продолжалось.
«Я знала, где у него гастроли, знала, что он недавно в пробке попал в ДТП», — рассказала она. В подтверждение своих слов девушка продемонстрировала голосовые сообщения, в которых актёр делился деталями происшествия и текущим настроением.
Первого апреля Регина решила позвонить Кириллу, но он не ответил. Тогда девушке написала жена актёра. Сначала супруга Запорожского представилась родственницей, затем заявила, что является женой и поинтересовалась целью звонка Регины. Когда девушка уклонилась от подробностей, супруга Кирилла предложила собственную.
«Фанатка», — коротко ответила она.
На уточнение, действительно ли это сказал сам Кирилл, жена ответила утвердительно. После Регина рассказала супруге актёра, что они близко общались, хотели встретиться. В итоге девушки разошлись на спокойной ноте, но затем ситуация изменилась.
«Кирилл никак не отреагировал на то, что я узнала, просто игнорировал и в дальнейшем закрыл лично от меня сообщения», — рассказала Регина.
Девушка заметила, что вскоре после этого Запорожский удалил из друзей не только её, но и других людей.
«У меня есть предположения, что я не единственная, с кем он общался», — сказала Регина.
На вопрос о том, что бы она сказала Кириллу сейчас, Регина ответила кратко.
«Я бы гордо прошла мимо, ничего не сказав», — заявила она.
Ранее бывшая жена Дмитрия Нагиева Алиса Шер рассказала, как любовница увела его из семьи.

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«Это моя работа»: Наталья Бардо раскрыла детали откровенных сцен со своим участием
Наталья Бардо заявила, что не против сниматься в откровенных сценах
07 апреля 2025, 17:21

Наталья Бардо (Фото: Instagram*@bardonata)

Актриса Наталья Бардо в интервью WomanHit заявила, что не против своего участия в откровенных сценах, так как это ее работа.
«Табу у меня только одно — не делать то, что мне не нравится. Я снимаюсь только в том, что мне интересно, и с теми, кто мне интересен. Если хороший режиссер и сценарий, и, например, требуется раздеться не ради того, чтобы раздеться, а когда это оправдано драматургией. Это просто моя работа», — рассказала Бардо.

По словам актрисы, она готова обсуждать откровенные сцены с режиссером и уже принимать совместное решение, как это будет снято.

Она также призналась, что ей всегда везет с партнерами. Как правило, ей попадаются тактичные и аккуратные актеры. При этом Бардо подчеркнула, что никогда не будет сниматься в слишком откровенных сценах, которые запрещены к просмотру для несовершеннолетних.

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Беременная Ида Галич показала серию снимков с отдыха в Дубае

* Запрещен в РФ
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Беременная Ида Галич показала серию снимков с отдыха в Дубае
07 апреля 2025, 16:47

Ида Галич (Фото: Телеграм, @GALICH_onok)

Телеведущая и блогер Ида Галич выложила в соцсети серию фотографий, на которых уже заметно её интересное положение.
Напомним, что Ида ждёт ребёнка от бизнесмена Олега Ледвича. Она ведёт активный образ жизни с избранником. Недавно влюблённые совершили путешествие в Антарктиду. После этого Галич посетила Дубай, с ней поехали её сын от первого брака и родители.

На снимках Галич продемонстрировала естественную красоту. Она распустила тёмные волосы и отказалась от макияжа. Сначала блогер надела ярко-фиолетовое бикини с декольте. Купальник подчеркнул округлившийся живот телеведущей. Затем артистка предстала в чёрном слитном купальнике. В качестве аксессуара она добавила массивные серебристые серьги округлой формы. Галич также позировала в лёгком полупрозрачном платье бежевого цвета. Она лежала в гамаке, закрыв глаза.



Галич призналась, что испытывает невероятные чувства.
«Я безумно счастлива, что у меня есть возможность проживать этот важный период своей жизни так ярко. Я занимаюсь любимым делом, путешествую, исполняю свои мечты, строю огромное количество планов, разрабатываю новые концепции, развиваю свои бизнес-проекты, а ещё я любима и люблю. В общем, живу свою лучшую жизнь», — написала Ида.
Она отметила, что раньше у неё было мало идей и энергии на их воплощение. Сейчас она чувствует себя наполненной и уверенной. В работе у Иды сразу несколько проектов, что приносит ей радость.
«Представляете, в какой-то момент я так «выгорела», что перестала мечтать. Это так не похоже на меня, я всю свою жизнь «летала в облаках». Сейчас я тоже сталкиваюсь с трудностями и препятствиями, жизнь моя периодически не похожа на сказку. Но я упорно работаю над всеми сферами жизни, и прежде всего над собой и своим мышлением», — заявила Галич.
Ранее блогер показала в Дубае свой живот борцу UFC Конору Макгрегору. Она опубликовала запись в соцсетях, назвав беседу необычной.

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День Гавриила Благовеста 8 апреля: зачем запоминать сны накануне праздника и почему не стоит считать деньги, народные приметы
07 апреля 2025, 16:30

Фото: iStock/sedmak

В народном календаре 8 апреля отмечается Гавриила — Благовест, или Благовестник. В этот день православные христиане чествуют память Собора Архангела Гавриила. Он был одним из высших ангелов и предводителем небесных сил. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Праздник Собора Архангела Гавриила, отмечаемый в православной традиции, имеет глубокие корни и значительное духовное значение. Он посвящён одному из самых почитаемых архангелов в христианстве — Гавриилу, который считается вестником Божьим и хранителем откровений.

История праздника восходит к раннему христианству. Архангел Гавриил упоминается в Библии как посланник Бога, который приносит важные вести. Наиболее известным является его благовещение Деве Марии о рождении Иисуса Христа, описанное в Евангелии от Луки.

Кроме того, архангел Гавриил играл ключевую роль в жизни многих библейских персонажей. Он открыл Моисею секреты мироздания, что вдохновило его на создание Книги Бытия. Также он открыл Даниилу будущее еврейского народа.

Священнику Захарии Гавриил возвестил о рождении Иоанна Крестителя — того, кто крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. Святому Иосифу, мужу Марии, архангел открыл тайну непорочного зачатия и велел бежать с семьёй в Египет, чтобы спастись от гнева царя Ирода.

Согласно церковной традиции, праздник Собора Архангела Гавриила был установлен в IV-V веках. В православном календаре есть два праздника, посвящённых Гавриилу: 8 апреля, сразу после Благовещения, и 26 июля. В эти дни верующие вспоминают о том, как Гавриил служил Богу, и возносят ему молитвы благодарности и прошения.

Приметы дня


Фото: iStock/ChiccoDodiFC

  • Сильный дождь идет — летом и осенью будет много грибов
  • Теплый и ясный день — май будет сухим и солнечным.
  • Если 8 апреля на крышах ещё остался снег, то он может не растаять до конца месяца.
  • Если зазеленела черемуха – пора сажать ранний картофель.

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Что можно делать 8 апреля


В этот день принято ходить в храм и возносить молитвы к архангелу Гавриилу. Святой помогает в исцелении от болезней и защите от злых наветов.

Наши предки придавали большое значение снам, которые они видели в эту ночь. По их мнению, души умерших близких в это время могли передать им важные послания, предостеречь от ошибок и дать ценные советы.

В этот день следует одевать новую одежду. Ношение старых вещей грозит человеку болезнями и неприятностями.

Что нельзя делать в этот день


Фото: iStock/MiraPen

В день архангела Гавриила в старину было принято не выбрасывать в мусор крошки, которые сметали со стола. Вместо этого их высыпали во дворе, чтобы угостить птиц.

Не рекомендуется пересчитывать деньги в этот день, поскольку, согласно поверьям, это может привлечь финансовые проблемы.

Не стоит также совершать крупные покупки — приобретения не принесут радости.

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«Вместо профессионального разбора мы получили это»: Азиза впервые прокомментировала скандал на шоу «Суперстар!»
Азиза впервые высказалась о конфликте на шоу «Суперстар!»
07 апреля 2025, 16:26

Азиза (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Певица Азиза впервые высказалась о скандале со своим участием в финале шоу «Суперстар!». Артистка разочарована итогами проекта, но благодарна за поддержку Сергея Соседова, заявившего, что у неё «украли» победу.
Лишившаяся победы Азиза после скандального финала получила много поддержки и признаний в любви от поклонников и коллег. Активнее всех певицу защищал музыкальный критик Соседов, который, по словам артистки, профессиональным языком прояснил все неоднозначные моменты. Однако это не изменило результатов финала.

Азиза открыто заявляет, что разочаровала непрофессиональной оценкой её выступления. Она считает свою победу заслуженной, но убеждена, что в финале «здравый смысл» явно не восторжествовал.

«Вместо профессионального разбора вокальных и артистических качеств грамотно поставленной речью мы получили то, что получили. <…> Это действительно крепкая и чистая победа. А всё, что произошло в финальной части, пусть останется в памяти и в истории», – высказалась певица в беседе с «МК».
В заключение Азиза поблагодарила всех, кто требовал справедливого решения, и отметила, что она такая, какая есть.

Напомним, что в финальном выпуске шоу «Суперстар!», который вышел 29 марта, произошёл крупный скандал. Лера Кудрявцева, находящаяся в составе жюри, публично обвинила участницу Азизу в запугивании съёмочной группы и членов жюри. После телеведущая отказалась давать оценку её выступлению, из-за чего певица лишилась победы.

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