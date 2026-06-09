79-летняя Татьяна Васильева удивила зрителей смелым сценическим образом

09 июня 2026, 05:22

Татьяна Васильева вышла на сцену в образе обнаженной богини Венеры

Фото: istockphoto/Владимир Федоренко

Народная артистка России Татьяна Васильева впечатлила поклонников своей новой ролью в спектакле «Плохие девчонки». По сюжету актриса исполняет сцену, в которой сбрасывает плащ и предстает перед публикой в образе богини Венеры.