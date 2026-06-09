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79-летняя Татьяна Васильева удивила зрителей смелым сценическим образом

Татьяна Васильева вышла на сцену в образе обнаженной богини Венеры
Фото: istockphoto/Владимир Федоренко

Народная артистка России Татьяна Васильева впечатлила поклонников своей новой ролью в спектакле «Плохие девчонки». По сюжету актриса исполняет сцену, в которой сбрасывает плащ и предстает перед публикой в образе богини Венеры.



Как уточняет Teleprogramma.org, полностью обнажаться актрисе не пришлось. Для создания иллюзии наготы использовался комбинезон телесного цвета, который помог убедительно воплотить образ античной богини.

Напомним, в своих недавних откровениях Васильева поделилась воспоминаниями о детстве. Актриса призналась, что мама воспитывала ее довольно строго: наказания следовали даже за незначительные проступки. При этом артистка подчеркнула, что не держит обид и с глубоким уважением относится к родителям.

Александр Огарёв

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