79-летняя Татьяна Васильева удивила зрителей смелым сценическим образом
Народная артистка России Татьяна Васильева впечатлила поклонников своей новой ролью в спектакле «Плохие девчонки». По сюжету актриса исполняет сцену, в которой сбрасывает плащ и предстает перед публикой в образе богини Венеры.
Как уточняет Teleprogramma.org, полностью обнажаться актрисе не пришлось. Для создания иллюзии наготы использовался комбинезон телесного цвета, который помог убедительно воплотить образ античной богини.
Напомним, в своих недавних откровениях Васильева поделилась воспоминаниями о детстве. Актриса призналась, что мама воспитывала ее довольно строго: наказания следовали даже за незначительные проступки. При этом артистка подчеркнула, что не держит обид и с глубоким уважением относится к родителям.
Читайте также: