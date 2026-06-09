«Я играю»: Ольга Дибцева объяснила задержание Аглаи Тарасовой роковым совпадением
Ольга Дибцева рассказала о переживаниях из‑за задержания Аглаи Тарасовой
Актриса Ольга Дибцева, известная по фильму «Холоп», в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым рассказала о своих переживаниях из-за задержания коллеги Аглаи Тарасовой.
Артистка отметила, что в тот непростой период она очень волновалась за подругу.
«Я просто знаю Аглаю и знаю, какой она потрясающий человек невероятной души, готовый всем помочь», — поделилась Дибцева.Ольга полагает, что в жизни Тарасовой воплотилась роль, которую та однажды сыграла в одном из проектов.
«Очень часто в моей жизни случалось что‑то такое: я играю, и похожие вещи происходят в моей жизни», — призналась актриса.Напомним, в августе прошлого года правоохранительные органы задержали Аглаю Тарасову в московском аэропорту из-за вейпа с запрещённым веществом. Суд приговорил девушку к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей.