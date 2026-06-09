«Я играю»: Ольга Дибцева объяснила задержание Аглаи Тарасовой роковым совпадением

09 июня 2026, 11:48

Ольга Дибцева рассказала о переживаниях из‑за задержания Аглаи Тарасовой

Ольга Дибцева (Фото: Instagram* @dibulik)

Актриса Ольга Дибцева, известная по фильму «Холоп», в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым рассказала о своих переживаниях из-за задержания коллеги Аглаи Тарасовой.





Артистка отметила, что в тот непростой период она очень волновалась за подругу.

«Я просто знаю Аглаю и знаю, какой она потрясающий человек невероятной души, готовый всем помочь», — поделилась Дибцева.

«Очень часто в моей жизни случалось что‑то такое: я играю, и похожие вещи происходят в моей жизни», — призналась актриса.