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«Ни в чём не нуждаюсь»: Певица Орлова призналась, что «сидит на шее» у мужа

Певица Ольга Орлова рассказала о распределении финансов в семье
Ольга Орлова (Фото: Instagram* @olgaorlova1311)

Певица и телеведущая Ольга Орлова в личном блоге заявила, что «сидит на шее» у своего мужа. Звезда объяснила: бизнесмен Валерий Маслов полностью закрывает все бытовые и жизненные расходы семьи.



Артистка отметила: несмотря на «полное довольствие», подарки супругу она покупает на свои деньги.

«Мы оба зарабатываем деньги. И оба тратим. Если что, я сижу на шее у своего мужа. Но у меня есть свои деньги, чтобы делать ему подарки (не за его счёт) и покупать себе что-то, не ставя никого в известность», — рассказала знаменитость.
При этом Орлова призналась, что не знает размер доходов супруга. Певица считает подобные вопросы бестактными и не задаёт их даже мужу. По словам артистки, она ни в чём не нуждается и практически ни в чём себе не отказывает.

Ранее поклонники раскритиковали фото Ольги Орловой из отпуска. Причиной стал образ певицы без бюстгальтера.

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