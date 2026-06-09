«Ни в чём не нуждаюсь»: Певица Орлова призналась, что «сидит на шее» у мужа
Певица Ольга Орлова рассказала о распределении финансов в семье
Певица и телеведущая Ольга Орлова в личном блоге заявила, что «сидит на шее» у своего мужа. Звезда объяснила: бизнесмен Валерий Маслов полностью закрывает все бытовые и жизненные расходы семьи.
Артистка отметила: несмотря на «полное довольствие», подарки супругу она покупает на свои деньги.
«Мы оба зарабатываем деньги. И оба тратим. Если что, я сижу на шее у своего мужа. Но у меня есть свои деньги, чтобы делать ему подарки (не за его счёт) и покупать себе что-то, не ставя никого в известность», — рассказала знаменитость.При этом Орлова призналась, что не знает размер доходов супруга. Певица считает подобные вопросы бестактными и не задаёт их даже мужу. По словам артистки, она ни в чём не нуждается и практически ни в чём себе не отказывает.
Ранее поклонники раскритиковали фото Ольги Орловой из отпуска. Причиной стал образ певицы без бюстгальтера.