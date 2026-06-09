«Ни в чём не нуждаюсь»: Певица Орлова призналась, что «сидит на шее» у мужа

09 июня 2026, 12:15

Певица Ольга Орлова рассказала о распределении финансов в семье

Ольга Орлова (Фото: Instagram* @olgaorlova1311)

Певица и телеведущая Ольга Орлова в личном блоге заявила, что «сидит на шее» у своего мужа. Звезда объяснила: бизнесмен Валерий Маслов полностью закрывает все бытовые и жизненные расходы семьи.





Артистка отметила: несмотря на «полное довольствие», подарки супругу она покупает на свои деньги.

«Мы оба зарабатываем деньги. И оба тратим. Если что, я сижу на шее у своего мужа. Но у меня есть свои деньги, чтобы делать ему подарки (не за его счёт) и покупать себе что-то, не ставя никого в известность», — рассказала знаменитость.