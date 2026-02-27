«Меня понесло»: Киркоров подвёл черту под десятилетней историей с Пугачёвой

27 февраля 2026, 21:24

Киркоров рассказал о смене творческих периодов после расставания с Пугачёвой

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Певец Филипп Киркоров рассказал, что многие его песни о любви были вдохновлены Аллой Пугачёвой. Артист пояснил, что разные композиции посвящены разным «музам», и Алла Борисовна занимает среди них особое место.





В интервью Life.ru Киркоров заявил, что их десятилетняя история отношений началась с песни Игоря Николаева «Я не Рафаэль», а завершилась его же композицией «Немного жаль».



Певец отметил, что все песни того периода, включая «Жестокую любовь», «Полетели», «Снег» и «Просто подари», стали для него эмоционально пережитыми работами. После расставания с Пугачёвой в творчестве артиста наступил новый этап.

«Пошёл прекрасный, молодёжный период, как я его называю... Появился цвет настроения синий, чёрный и меня понесло», — подчеркнул Филипп Бедросович.