«Меня понесло»: Киркоров подвёл черту под десятилетней историей с Пугачёвой

Киркоров рассказал о смене творческих периодов после расставания с Пугачёвой
Певец Филипп Киркоров рассказал, что многие его песни о любви были вдохновлены Аллой Пугачёвой. Артист пояснил, что разные композиции посвящены разным «музам», и Алла Борисовна занимает среди них особое место.



В интервью Life.ru Киркоров заявил, что их десятилетняя история отношений началась с песни Игоря Николаева «Я не Рафаэль», а завершилась его же композицией «Немного жаль».

Певец отметил, что все песни того периода, включая «Жестокую любовь», «Полетели», «Снег» и «Просто подари», стали для него эмоционально пережитыми работами. После расставания с Пугачёвой в творчестве артиста наступил новый этап.

«Пошёл прекрасный, молодёжный период, как я его называю... Появился цвет настроения синий, чёрный и меня понесло», — подчеркнул Филипп Бедросович.
Он добавил, что эта фаза совпала с переменами в личной жизни и рождением детей.

Ранее Филипп Киркоров объяснил, почему не станет страховать своё тело.
