«А не перебор ли это?» В соцсетях высмеяли Галкина*, сравнившего себя с Иисусом

Кристина Орбакайте, дочь прославленной Аллы Пугачёвой, рискует лишиться не только карьеры, но и значительной части своего состояния. Карьера, основанная на старых заслугах, и недвижимость, доставшаяся в подарок от друзей, оказались под ударом после серии скандалов и громких политических заявлений. Подробнее в материале «Радио 1».