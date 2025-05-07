«А не перебор ли это?» В соцсетях высмеяли Галкина*, сравнившего себя с Иисусом

Максим Галкин* (Фото: Instagram**, @maxgalkinru)
В личном блоге юморист Максим Галкин* выставил селфи, сделанное на фоне цветущей глицинии. Свою публикацию он сопроводил песней группы «Ленинград». В композиции звучат слова: «Ты был прекрасен как Иисус в произведениях искусств». Из-за этого муж Аллы Пугачевой нарвался на критику пользователей.
Так, они вспомнили провокационное поведение Галкина*, указав, что когда-то он склонял к алкоголю, а теперь сравнивает себя с Богом.
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*признаны в России иноагентами.
**запрещён в РФ.
«А не перебор ли это? Нездоровое желание напомнить о себе таким же нездоровым способом», — цитирует слова комментаторов издание «Страсти».Ранее музыкальный критик Артемий Троицкий* заявил, что власти Латвии совершили ошибку, запретив въезд Кристине Орбакайте, и «опрометчиво» забыли, чья она дочь. По его мнению, из-за их решения Алла Пугачёва больше не захочет появляться в этой стране.
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*признаны в России иноагентами.
**запрещён в РФ.
Анастасия Чубина