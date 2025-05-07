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«А не перебор ли это?» В соцсетях высмеяли Галкина*, сравнившего себя с Иисусом

В интернете высмеяли Максима Галкина*, сравнившего себя с Иисусом
Максим Галкин* (Фото: Instagram**, @maxgalkinru)

Максим Галкин* (Фото: Instagram**, @maxgalkinru)

В личном блоге юморист Максим Галкин* выставил селфи, сделанное на фоне цветущей глицинии. Свою публикацию он сопроводил песней группы «Ленинград». В композиции звучат слова: «Ты был прекрасен как Иисус в произведениях искусств». Из-за этого муж Аллы Пугачевой нарвался на критику пользователей.
Так, они вспомнили провокационное поведение Галкина*, указав, что когда-то он склонял к алкоголю, а теперь сравнивает себя с Богом.
«А не перебор ли это? Нездоровое желание напомнить о себе таким же нездоровым способом», — цитирует слова комментаторов издание «Страсти».
Ранее музыкальный критик Артемий Троицкий* заявил, что власти Латвии совершили ошибку, запретив въезд Кристине Орбакайте, и «опрометчиво» забыли, чья она дочь. По его мнению, из-за их решения Алла Пугачёва больше не захочет появляться в этой стране.

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*признаны в России иноагентами.
**запрещён в РФ.
#алла пугачёва
#соцсети
#критика
Антон Беляев раскрыл сумму гонорара за песню для Баскова
07 мая 2025, 14:43

Антон Беляев (фото: Instagram* / therrmaitz)

Музыкант Антон Беляев рассказал, что на раннем этапе своей карьеры писал песни для российских артистов, в том числе для Николая Баскова. Об этом он сообщил в эфире «Шоу Воли».
По словам Беляева, одна из композиций, написанная им совместно с певицей и педагогом по вокалу Этери Бериашвили, была отклонена заказчиком.

«Есть трек, который не приняли. Я сделал трек для Николая Баскова, его забраковали. $400 платили, на секундочку. Но мне сперва дали только $200, — и я делал все, что мог. Оставшиеся $200 я так и не получил», — сказал он.

Музыкант предположил, что причиной отказа могла стать чрезмерная сложность композиции.

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Подаренная Моисеевым квартира в аресте, недвижимость в Москве спешно продается: почему Кристина Орбакайте «нищает на глазах»
07 мая 2025, 14:02

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Кристина Орбакайте, дочь прославленной Аллы Пугачёвой, рискует лишиться не только карьеры, но и значительной части своего состояния. Карьера, основанная на старых заслугах, и недвижимость, доставшаяся в подарок от друзей, оказались под ударом после серии скандалов и громких политических заявлений. Подробнее в материале «Радио 1».
В последние годы удача явно отвернулась от Орбакайте: элитная недвижимость не находит покупателей, Латвия закрыла для неё въезд, концерты отменяются, а за спиной накапливаются долги. Что стало причиной такого крушения?

Латвия


Недавно в Латвии арестовали квартиру Орбакайте в Юрмале — элитную трёхкомнатную недвижимость на 100 квадратных метров в жилом комплексе «Ривьера», ранее принадлежавшую Борису Моисееву. После смерти артиста в 2022 году апартаменты достались Кристине.

Латвийская служба безопасности, подняв архивные записи её выступлений в Крыму в 2014 году, внесла Орбакайте в «чёрный список» как угрозу национальной безопасности. Въезд в страну запрещён, а судьба квартиры — под вопросом. Теперь певица лишилась не только привычных летних гастролей в Юрмале, но и солидных доходов — потери от отменённых концертов оцениваются в 5–10 миллионов рублей.

Москва


Понимая, что в России больше не чувствует себя комфортно, Орбакайте решила продать два своих роскошных апартамента в жилом комплексе «Четыре ветра» в Москве, каждый стоимостью около 200 миллионов рублей. Однако покупателей не нашлось. Почти полмиллиарда рублей так и остались замороженными в «бетоне». Судя по всему, вырученные средства Кристина собиралась вложить в обустройство новой жизни в США, но теперь ей остаётся только ждать.

Концерты


Сорвался и её концерт в Юрмале, запланированный на 1 июня: билеты сняты с продажи, гастроли в Литве и Эстонии также оказались под угрозой. Несмотря на литовское гражданство, власти Литвы потребовали от Орбакайте публичного осуждения российской политики — однако певица предпочла уклончивую позицию, заявив, что её творчество «вне политики».

В социальных сетях она выразила недоумение решением Латвии, подчеркнув, что считает произошедшее нарушением международных прав и свобод. Но в условиях новой реальности такие заявления уже мало кого убеждают.

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Традиционные летние поездки семьи в Юрмалу теперь под угрозой. Самой Пугачёвой пришлось продать подмосковный особняк за полцены — изначально выставленный за 248 миллионов рублей дом ушёл за 125 миллионов. Всё это свидетельствует о том, что прежняя привилегия «фамильной неприкасаемости» больше не работает. Сегодня Орбакайте теряет сцены, недвижимость, аудиторию и репутацию — как в России, так и за её пределами.

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Пока Кристина публично сохраняет спокойствие, понятно, что эти удары серьёзно бьют по её финансовому положению. Прежний авторитет династии Пугачёвой больше не открывает двери — теперь Орбакайте придётся пробиваться самостоятельно.

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#квартиры
#концерт
#недвижимость
#долги
#творчество
#певица
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Бывшая жена Моргенштерна* сделала пластику груди после похудения
25-летняя Дилара Зинатуллина сделала пластику груди после похудения
07 мая 2025, 13:25

Дилара (Фото: Телеграм @dilalara753)

Бывшая жена рэпера Моргенштерна*, блогерша Дилара Зинатуллина, сообщила в своем блоге, что сделала пластику груди.
По словам Дилары, ее не устраивала собственная грудь после похудения. Из-за этого она решилась на операцию.

Блогерша подчеркнула, что сильно волновалась перед операцией. Уточняется, что все прошло успешно.

Удивление у Зинатуллиной вызвало то, что у каждого импланта есть собственный QR-код, который содержит информацию об изделии.

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#рф
#блогер
#операция
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Настя Ивлеева отказалась от бизнеса по производству чипсов и энергетиков
Настя Ивлеева бросила бизнес по производству чипсов и энергетиков
07 мая 2025, 13:11

Фото: iStock/claudiodivizia

Настя Ивлеева решила выйти из бизнеса по производству чипсов и энергетиков Easy Peasy. Телеведущая покинула список соучредителей ООО «Коленки пчелы».
По информации Mash, Ивлеева передала бизнес своим партнерам по фирме. Отмечается, что последние два года Easy Peasy находился в убыточном состоянии. Сама Ивлеева столкнулась с рядом судебных исков. К концу апреля четыре компании имели финансовые претензии к звездному блогеру.

При организации бизнеса Ивлеева не учла некоторые моменты. В частности, у нее возникли сложности с логистикой. Траты на доставку товаров по всей стране превысили ожидания Насти. В итоге начались накапливаться задолженности. А в апреле Ивлеева продала свой элитный особняк в Подмосковье за 120 млн рублей.

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«На каждый день»: Mia Boyka показала новую сумку стоимостью свыше миллиона рублей
Mia Boyka показала новую сумку стоимостью свыше миллиона рублей
07 мая 2025, 12:38

Мария Бойко (Фото: Instagram*/miaboyka)

Новую сумку стоимостью свыше миллиона рублей показала в соцсетях певица Mia Boyka (Мария Бойко). Исполнительница отметила, что этот подарок «на каждый день».
«Это то, что я хотела», — несколько раз повторила исполнительница в кадре.
Фото: Instagram*/miaboyka

В начале видео присутствующие в шутку утверждали, что в большой коробке оранжевого цвета может быть торт.

Бойко позвонила своему молодому человеку и поблагодарила за подарок, отметив, что «все уши прожужжала» насчет него.

«Спасибо тебе большое. Я тебя люблю! На ней еще эта крокодиловая тема. Ты прикинь? Ой-ой-ой. Я ее очень хотела. На каждый день, представляешь!» — сказала Мария.
Некоторые поклонники в комментариях отметили, что сумка выглядит совершенно обыкновенным образом. Пользователи также порекомендовали звезде пристегиваться.

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#шоу-бизнес
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