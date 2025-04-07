«А зачем тебе деньги?» Жена Александра Буйнова не даёт ему на карманные расходы

Александр Буйнов (Фото: Телеграм, @buinovofficial)
Третья жена певца Александра Буйнова Алёна трепетно заботится о своём супруге, посвятила ему свою жизнь, став и специалистом по связям с общественностью, и продюсером, и маркетологом.
Как сообщает издание «7Дней.ru», избранницу музыканта знают только те, кто состоит в близких отношениях с семьёй Буйнова, и те, кто с ним работает. От съёмок на телевидении Алёна отказывается, она утверждает, что всё это ей не интересно.
Александр рассказал об интересном случае на шоу «Секрет на миллион». Так, однажды певец продемонстрировал полное незнание нынешних цен, когда захотел купить сырокопчёную колбасу. По этой причине у него нет даже карманных денег, всеми финансовыми вопросами занимается его супруга.
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Александр рассказал об интересном случае на шоу «Секрет на миллион». Так, однажды певец продемонстрировал полное незнание нынешних цен, когда захотел купить сырокопчёную колбасу. По этой причине у него нет даже карманных денег, всеми финансовыми вопросами занимается его супруга.
«А зачем тебе деньги?» — привёл Буйнов фразу жены на его просьбу оставить ему хоть немного на карманные расходы.Ранее музыкант рассказал, как его пёс по кличке Марч спас жену Алёну от грабителя.
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Анастасия Чубина