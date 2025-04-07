Пёс Александра Буйнова спас его жену от грабителя

Александр Буйнов (Фото: Телеграм, @buinovofficial)
Народный артист РФ Александр Буйнов вспомнил, как его пёс по кличке Марч спас жену Алёну от грабителя. Об этом он рассказал на шоу «Секрет на миллион».
По словам певца, вор пытался проникнуть в дом супругов, когда Буйнов планировал уезжать на гастроли. Преступник спрятался за забором и ждал отъезда музыканта. Буйнов уточнил, что пёс учуял незнакомца: он стал лаять и кидаться на дверь, чем и отпугнул грабителя.
Ранее певец сообщил, что не впадал в панику после того, как узнал о своём недуге: у музыканта диагностировали рак предстательной железы. Возможно, умение совладать своими чувствами отчасти помогло успешному лечению. Буйнову сделали операцию, наступила стадия ремиссии. Однако, осенью прошлого года ходили слухи, что болезнь вернулась. Музыкант опроверг все эти сплетни.
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Ранее певец сообщил, что не впадал в панику после того, как узнал о своём недуге: у музыканта диагностировали рак предстательной железы. Возможно, умение совладать своими чувствами отчасти помогло успешному лечению. Буйнову сделали операцию, наступила стадия ремиссии. Однако, осенью прошлого года ходили слухи, что болезнь вернулась. Музыкант опроверг все эти сплетни.
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Анастасия Чубина