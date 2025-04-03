Михаил Ефремов пройдёт медобследование после освобождения из тюрьмы

Девятого апреля актёр Михаил Ефремов выйдет на свободу по УДО. После освобождения артиста ждёт медицинское обследование и лечение: есть подозрения, что у актёра имеются проблемы с сердцем, позвоночником и желудком. Об этом пишет телеграм-канал Mash.