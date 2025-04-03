Михаил Ефремов пройдёт медобследование после освобождения из тюрьмы

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/ Антон Вергун)
Девятого апреля актёр Михаил Ефремов выйдет на свободу по УДО. После освобождения артиста ждёт медицинское обследование и лечение: есть подозрения, что у актёра имеются проблемы с сердцем, позвоночником и желудком. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
На съёмочную площадку артист вернётся только после лечения.
Как рассказал Mash адвокат Ефремова, несмотря на УДО, Михаил Олегович продолжает ходить на работу, соблюдать режим и запреты. Постановление об освобождении актёр уже получил на руки. Правозащитник добавил, если сроки будут срываться, то он сразу же будет подавать жалобы на колонию.
Ранее телеграм-каналы сообщали, что Михаилу Ефремову готовы дать два миллиона рублей за интервью после выхода из колонии.
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Как рассказал Mash адвокат Ефремова, несмотря на УДО, Михаил Олегович продолжает ходить на работу, соблюдать режим и запреты. Постановление об освобождении актёр уже получил на руки. Правозащитник добавил, если сроки будут срываться, то он сразу же будет подавать жалобы на колонию.
Ранее телеграм-каналы сообщали, что Михаилу Ефремову готовы дать два миллиона рублей за интервью после выхода из колонии.
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Анастасия Чубина