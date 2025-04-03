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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Михаил Ефремов пройдёт медобследование после освобождения из тюрьмы

Михаил Ефремов пройдёт медобследование после освобождения из тюрьмы

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/ Антон Вергун)

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/ Антон Вергун)

Девятого апреля актёр Михаил Ефремов выйдет на свободу по УДО. После освобождения артиста ждёт медицинское обследование и лечение: есть подозрения, что у актёра имеются проблемы с сердцем, позвоночником и желудком. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
На съёмочную площадку артист вернётся только после лечения.

Как рассказал Mash адвокат Ефремова, несмотря на УДО, Михаил Олегович продолжает ходить на работу, соблюдать режим и запреты. Постановление об освобождении актёр уже получил на руки. Правозащитник добавил, если сроки будут срываться, то он сразу же будет подавать жалобы на колонию.

Ранее телеграм-каналы сообщали, что Михаилу Ефремову готовы дать два миллиона рублей за интервью после выхода из колонии.

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#актёр
#адвокат
#артист
#ефремов
#тюрьма
XolidayBoy и Ульяна Банана спровоцировали слухи о романе
03 апреля 2025, 15:20

XolidayBoy/Иван Минаев (Фото:Телеграм @xoxoliday)

XolidayBoy и Ульяна Банана вновь стали центром внимания, вызвав слухи о возможном романе.
Этой ночью корреспонденты издания Super заметили музыканта и его менеджера возле ЦУМа. Фанаты уже давно подозревают, что 24-летнего Ивана (настоящее имя исполнителя) и 42-летнюю Ульяну связывают не только профессиональные отношения, но и нечто большее. Исследование их социальных сетей подтверждает, что они отдыхают в одних и тех же местах, одновременно отправляются в отпуска и публикуют снимки из одной квартиры. Наши свежие фотографии стали очередным доказательством этой теории. Официальных комментариев от пары пока не поступало.

На снимках Иван и Ульяна позируют в недавно приобретенной Ferrari F8, стоимостью около 35 миллионов рублей. В то же время в телеграм-каналах появилась информация об аварии с участием аналогичного автомобиля. Однако Банана поспешила успокоить своих подписчиков, заявив, что за рулем была не она.

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«Любой скандал – хорошая реклама»: телеведущий Березин оценил конфликт Кудрявцевой и Азизы на шоу «Суперстар!»
Телеведущий Березин оценил конфликт Кудрявцевой и Азизы на шоу «Суперстар!»
03 апреля 2025, 15:15

Азиза (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Телеведущий Виктор Березин раскрыл, что будет с Азизой после скандала на шоу «Суперстар».
Очередной сезон шоу завершён, но обсуждения не умолкают. Всё дело в том, что в финале произошёл серьёзный скандал. Телеведущая Лера Кудрявцева, находящаяся в составе жюри, раскрыла не самые приятные детали поведения участницы Азизы. Та мол могла ночью позвонить или отправить сообщения, в которых отчитывала членов жюри за низкую оценку. Такое поведение Кудрявцевой не понравилось и она поставила исполнительнице самый низкий бал, лишив её тем самым победы.

Теперь в Сети активно обсуждают, кто же был прав в этой ситуации. Березин также присоединился к спорам, отметив, что теперь карьера Азизы может пойти немного иным путём.

Телеведущий посмотрел весь сезон и видел конфликт. Он отметил, что с уважением относится к Азизе и очень ценит её творчество. При этом он подчеркнул, что разборки вообще следовало вырезать из шоу, поскольку истинная цель проекта – творчество, а не ругань.

«Я знаю Азизу, понимаю, с каким достоинством она сможет через это перешагнуть. Хотя я и не очень люблю это утверждение. Но на заре нашей карьеры нас учили, что любой скандал – это хорошая реклама», – подчеркнул Березин в беседе с mk.ru.
Также он выразил надежду, что в скором времени все скандалы позабудутся, а в памяти останутся лишь те образы, которые Азиза создавала на экране. К тому же, после участия в этом сезоне шоу исполнительница стала ещё более востребованной.

Не забыл Березин и про Леру Кудрявцеву, которую начали травить после скандала.

«Если хвалить будут постоянно, быстро соскучишься. А когда начинается "рубка", которую мы наблюдаем сейчас, – это хайп. Лере надо не обращать внимания на это. Она – моя коллега, популярная телеведущая. Я её очень люблю тоже», – заключил Березин.
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«Ужасные известия»: Татьяна Лазарева* столкнулась с неприятностями в Испании
Татьяна Лазарева случайно обнаружила, что у нее заканчивается срок действия прав
03 апреля 2025, 15:10

Татьяна Лазарева* (Фото: Telegram @lazarevatut)

Российская телеведущая Татьяна Лазарева* живущая в Испании, сообщила, что у нее истекает срок действия водительских прав, теперь она срочно ищет онлайн-автошколу.
«Короче, пацаны, меня настигли ужасные известия. Я вдруг поняла, что у меня заканчиваются права. Теперь мне нужно срочно найти какую-то автошколу, причем чтобы она была еще онлайн», — записала видеообращение Лазарева в своем Telegram-канале.

Она отметила, что ищет именно онлайн автошколу, так как постоянно находится в командировках.

Напомним, в декабре прошлого года суд в Москве заочно приговорил Лазареву* к 6,5 годам лишения свободы по статье об оправдании терроризма. Свою вину она не признала. После этого телеведущая жаловалась на гонения в России и заявляла, что ей больно видеть негативное отношение от россиян.

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*признана Минюстом РФ иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#актёр
#онлайн
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В день рождения «прекрасной няни» Насти Заворотнюк родные показали архивные фото артистки
В день рождения Анастасии Заворотнюк родные показали архивные фото актрисы
03 апреля 2025, 14:56

Анастасия Заворотнюк (Фото: ВКонтакте @azavorotnyuk)

Сегодня, 3 апреля, актрисе Анастасии Заворотнюк исполнилось бы всего 54 года. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» скончалась 30 мая прошлого года от рака головного мозга.
В этот печальный день близкие артистки на её странице в социальной сети опубликовали ряд фотографий, которые не были достоянием широкой общественности ранее. Также члены семьи Заворотнюк рассказали о том, как она отмечала свой праздник, как радовалась ему и заражала своим весельем всех, кто был рядом.

«Ее праздник всегда означал шквал звонков с поздравлениями и море цветов. Она обожала этот день, обязательно с удовольствием собирала за столом гостей и была самой радушной именинницей», — рассказывают родственники Насти.

В этот день все друзья, родные, знакомые Анастасии невольно чувствовали, что это не только её праздник, но и их тоже, потому что актриса щедро делилась с каждым частичками своей радости.

Несмотря на довольно значительную фильмографию Заворотнюк, именно роль няни Виктории Прутковской сделала её узнаваемой для миллионов зрителей и стала для артистки по-настоящему знаковой. Во время съёмок Анастасия получала тонны писем от поклонников, которые искренне желали ей успехов в отношениях с экранным партнёром Максимом Шаталиным (актёр Сергей Жигунов. — Прим. ред.).

А Настя переживала, что из-за занятости в сериале не может уделять достаточно внимания родным детям Ане и Майклу, рождённому в браке с предпринимателем Дмитрием Стрюковым. Она рассказывала, что все стены в её гримёрке были увешаны фотографиями сына и дочери.

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Пётр Чернышёв вместе с дочерью приехал на могилу Заворотнюк в день её рождения — видео
03 апреля 2025, 14:56

Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

В день рождения актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв приехал на её могилу с букетом роз (актриса похоронена на Троекуровском кладбище в Москве — прим. ред.). Вместе с ним была и их общая дочь — шестилетняя Мила. Видео опубликовало издание Super.
Анастасия Заворотнюк умерла 24 мая 2024 года от глиобластомы, с болезнью она боролась пять лет. Сегодня артистке могло бы исполниться 54 года.



Ранее нотариус Марина Щирская сообщила, что в Москве открыли наследственное дело после смерти Заворотнюк. Родственники могут претендовать на недвижимость, средства на банковских счетах, ценные бумаги, ювелирные украшения, интеллектуальные права и животных.

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#смерть
#актриса
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