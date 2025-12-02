«Мне очень хочется»: Лолита высказалась о скандале с Ларисой Долиной
Лолита встала на сторону потерпевших в скандале с Долиной
Лолита высказалась о скандале, связанном с Ларисой Долиной. Хотя певица не стала публично критиковать свою коллегу, она подчеркнула, что полностью поддерживает потерпевших в этой ситуации.
Ранее стало известно, что защита покупательницы Полины Лурье подала жалобу в Верховный суд России на решения нижестоящих инстанций, которые признали сделку купли-продажи квартиры народной артистки РФ недействительной.
«Мне очень хочется, чтобы все (...) встретили Новый Год, хоть с матрасом на полу, но в своей квартире», — сказала исполнительница песни «Не подходи ко мне».Стоит отметить, что после судебного решения Долина столкнулась с осуждением в свой адрес, а билеты на ее концерты стали массово сдавать.