Адвокат семьи Яниса Тиммы готовит судебный иск к Анне Седоковой – борьба за наследство началась
Адвокат семьи Тиммы готовит судебный иск к Седоковой
Анна Седокова не ответила на досудебную претензию семьи покойного бывшего мужа Яниса Тиммы, касающуюся его наследства. Адвокат семьи баскетболиста Маргарита Гаврилова отметила, что теперь иск к певице будет направлен в суд.
У латвийского спортсмена остался сын Кристиан, рождённый в первом браке. При этом вся имевшаяся у Тиммы недвижимость переписана на Седокову, поэтому его наследник остался ни с чем после смерти отца. Из-за этого родственники Яниса начали разбирательства.
Их адвокат направила досудебную претензию представителю экс-солистки «ВИА Гры» в конце мая. Ответ на неё должен по закону поступить в течение 10 дней, однако этого так и не произошло.
«Мы так и не получили никакого ответа на досудебную претензию. Значит, в скором времени, мы направим иск», – отметила Гаврилова в беседе с KP.RU.Ранее адвокат заявила, что артистка убедила спортсмена жениться на ней, объявив о беременности. А затем сообщила, что у неё случился выкидыш.