Адвокат семьи Яниса Тиммы готовит судебный иск к Анне Седоковой – борьба за наследство началась

10 июня 2025, 19:30

Адвокат семьи Тиммы готовит судебный иск к Седоковой

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова не ответила на досудебную претензию семьи покойного бывшего мужа Яниса Тиммы, касающуюся его наследства. Адвокат семьи баскетболиста Маргарита Гаврилова отметила, что теперь иск к певице будет направлен в суд.





У латвийского спортсмена остался сын Кристиан, рождённый в первом браке. При этом вся имевшаяся у Тиммы недвижимость переписана на Седокову, поэтому его наследник остался ни с чем после смерти отца. Из-за этого родственники Яниса начали разбирательства.



Их адвокат направила досудебную претензию представителю экс-солистки «ВИА Гры» в конце мая. Ответ на неё должен по закону поступить в течение 10 дней, однако этого так и не произошло.





«Мы так и не получили никакого ответа на досудебную претензию. Значит, в скором времени, мы направим иск», – отметила Гаврилова в беседе с KP.RU.