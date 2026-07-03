Адвокат семьи Яниса Тиммы высмеяла обвинения Седовокой в избиениях

03 июля 2026, 09:19

Анна Седокова (Фото: Инстаграм*/annasedokova)

Адвокат семьи баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова высмеяла обвинения певицы Анны Седоковой в избиениях со стороны спортсмена, призвав ее готовиться к суду. Соответствующий пост появился в телеграм-канале юриста.





Защитница заявила, что «людей нельзя обмануть», отметив, что Седокова может сфабриковать фотографию и удалить ее, записать голосовое сообщение для матери Яниса с заверениями в любви к ее сыну и одновременно предложить «поплакать над его смертью». Гаврилова подчеркнула, что не будет публиковать доказательства «любви» вдовы к баскетболисту, чтобы не травмировать его родственников.

«Вот чего я никак не могу понять—- это того, как можно так играть роль? Параллельно писать голосовое сообщение матери, потерявшей сына и не без твоего, замечу, участия ушедшего из жизни, и в тот же момент писать км-вые посты, обливая человека грязью? Это, видимо, какой-то очередной хитрый план?» — написала она.