Агата Муцениеце посетила гастрономическое шоу вместе с Петром Дрангой

Агата Муцениеце (Фото: соцсети)
Актриса Агата Муцениеце и музыкант-аккордеонист Пётр Дранга вместе посетили гастрономическое шоу театра SVET, с собой артистка взяла и свою дочь Мию.
Как пишет издание Super, в последнее время Агату неоднократно видели в компании Дранги, что вызвало волну слухов о возможном их романе. На мероприятии пара охотно позировала фотографам, но в социальных сетях актриса предпочла не показывать своего спутника. Ни она, ни Пётр не комментируют свои отношения.
Ранее Муцениеце рассказала, что на отдыхе в Греции, где она отдыхала вместе с бывшем мужем Павлом Прилучным, видела НЛО. По словам актрисы, сидя на пляже и будучи в совершенно трезвом состоянии, она увидела большое светящееся пятно, плывущее вдоль горизонта. Она отметила, что необъяснимый объект летел быстрее самолёта, потом завис в воздухе и стремительно исчез.
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак заявил «Радио 1», что в сделанный таро-расклад показывает, что НЛО, действительно, существует.
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Ранее Муцениеце рассказала, что на отдыхе в Греции, где она отдыхала вместе с бывшем мужем Павлом Прилучным, видела НЛО. По словам актрисы, сидя на пляже и будучи в совершенно трезвом состоянии, она увидела большое светящееся пятно, плывущее вдоль горизонта. Она отметила, что необъяснимый объект летел быстрее самолёта, потом завис в воздухе и стремительно исчез.
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак заявил «Радио 1», что в сделанный таро-расклад показывает, что НЛО, действительно, существует.
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Анастасия Ларина