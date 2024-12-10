Теперь без «Аншлага»: как живет ловелас и «король капустника» Геннадий Ветров после развода

Юморист Геннадий Ветров долгие годы был одной из самых ярких звезд «Аншлага». Но успех артиста не заканчивался лишь сценой – слухи о его любовных приключениях ходят до сих пор. Однако в последние годы о нем совсем ничего не слышно — Ветров даже стал отказываться от интервью.