Теперь без «Аншлага»: как живет ловелас и «король капустника» Геннадий Ветров после развода

Геннадий Ветров (Фото: соцсети Геннадия Ветрова)
Юморист Геннадий Ветров долгие годы был одной из самых ярких звезд «Аншлага». Но успех артиста не заканчивался лишь сценой – слухи о его любовных приключениях ходят до сих пор. Однако в последние годы о нем совсем ничего не слышно — Ветров даже стал отказываться от интервью.
О том, чем сейчас занимается 66-летний юморист — в материале «Радио 1».
Геннадий Ветров родился 18 ноября 1958 года. Его детство прошло в небольшом шахтерском городке Макеевка в Донецкой области. Отец будущей звезды комедии Анатолий Иванович работал женским парикмахером, а мама Валентина Федоровна — бухгалтером.
Творческий потенциал проявился у Гены, когда он еще не умел читать. В детстве он вместе с друзьями снял фильм, которому дал интригующее название «Заговор курильщиков». Он не только исполнил главную роль, но и написал сценарий. В детстве юный Ветров был очень любознательным — посещал различные кружки, занимался музыкой и шахматами.
Успевал Геннадий и в учебе: был круглым отличником, в свободное время рисовал стенгазеты и занимался школьной самодеятельностью. Ветров с детства понимал, что свяжет свою жизнь с искусством, однако его путь к сцене был трудным. После окончания школы он мечтал поступить во Львовский художественно-промышленный институт, но вступительная комиссия не позволила амбициозному юноше пройти дальше. Ветров не отчаялся и решил сменить направление, поступив на факультет «Теплогазоснабжение и кондиционирование». Несмотря на довольно необычный выбор профессии, Геннадий окончил университет.
Значительное влияние на жизненный путь Ветрова оказала армия. Даже там он продолжал мечтать о сцене и не планировал сдаваться. В короткие сроки юный военнослужащий стал «местной звездой».
Сослуживцам и руководству подразделения нравился искрометный юмор Геннадия и его игра на баяне. Каждое выступление Ветрова становилось мини-спектаклем.
В свои номера он включал шутки и музыкальные вставки. Геннадий ловко владел сатирой и внедрял ее в свои монологи. Публика с восторгом принимала творчество Ветрова. В те годы Геннадий еще раз убедился в том, что его место на сцене.
Толчком к карьере юмориста для молодого человека стала случайная встреча с артистами Донецкой филармонии. Именно они разглядели талант Ветрова. Вдохновленный поддержкой коллег, Геннадий поступил в ЛГИТМиК, где его наставником стал великий режиссер театра «Буфф» Исаак Романович Штокбанта.
Насыщенная студенческая жизнь захлестнула парня. Он принимал участие практически во всех мероприятиях. В это же время для Ветрова произошла судьбоносная встреча с Юрием Гальцевым, который был одногруппником будущего юмориста.
Он окончил учебное заведение в 1989 году. После чего артист служил в театре «Буфф» с 1988 по 1994 год.
К коллективу юмористического проекта «Аншлаг» Ветров присоединился в 1999 году. Его участие в программе стало буквально подарком судьбы.
Он позвонил ведущей программы, Регине Дубовицкой и предложил свою кандидатуру на роль участника в юмористический проект. Дубовицкая прониклась симпатией к нему и пригласила Ветрова в Москву. Ведущая заявила, что готова посвятить ему 3 минуты своего времени. Спустя время Ветров признался, он очень волновался, но шанс упустить не мог. Геннадий смог поразить Дубовицкую, которая в процессе отметила, что Ветров является настоящим талантом. После чего его позвали в новогодний выпуск передачи.
Затем он получил приглашение стать постоянным участником проекта. Артист быстро полюбился зрителям проекта, его номера и «крылатые фразы» ушли в народ. Геннадий также продолжал сниматься и в других проектах. Юморист появился в шоу «Рояль в кустах», «Веселые картинки». Ветров пробовал себя в качестве ведущего, он вел телепередачу «Смешные люди».
Геннадий всегда привлекал женщин своей харизмой и юмором. Неудивительно, что Ветров дважды посещал ЗАГС, и каждый раз он выбирал себе более молодую избранницу.
Первую любовь Ветров встретил во время учебы в ЛГИТМиКе – его избранницей стала однокурсница Анастасия Смолина. Практически сразу же он осознал, что готов к серьезным отношениям. Однако мечты о семье и реальность оказались далеки друг от друга. Юморист много времени проводил на работе и редко появлялся дома. Вскоре чувства сошли на нет и через пять лет супружеской жизни они расторгли брак.
О своей второй супруге актер говорить не любит. Известно, что в 1993 году он отвел в ЗАГС некую девушку по имени Ольга. В этом браке он впервые стал отцом, женщина подарила ему дочь Ксюшу. Однако и эти отношения закончились так же, как и предыдущие. Ветров редко появлялся дома – все время он проводил в театре. Итог этих отношений — развод.
В одиночестве Геннадий пробыл недолго – он без памяти влюбился в свою партнершу по сцене, актрису Карину Звереву. Девушка не замечала влюбленность коллеги и не отвечала ему взаимностью. Но Ветров не собирался сдаваться, а продолжал ухаживать и смог растопить сердце жгучей брюнетки. Их творческий тандем, созданный в театре, плавно перерос в отношения.
В 1997 году они официально оформили отношения. Их брак просуществовал 14 лет, ради семьи Зверева отказалась от места в группе «Блестящие». В 2011 году они объявили о разводе, инициатором разрыва стала именно Карина. Однако после Зверева призналась, что жалеет о разводе со звездой комедии.
К сожалению, с годами популярность Геннадия стала утихать. Юморист пытается пробовать себя в новых амплуа и даже вел программу на YouTube. Сейчас он изредка дает концерты и уже не может похвастаться высокими рейтингами. Все свободное время Ветров посвящает живописи. В 2020 году он открыл собственную арт-галерею «Ветреная галерея», где он регулярно проводит выставки.
Для своих работ он использует карандаши и акриловые краски. Выставки юмориста посещают его коллеги-артисты. Геннадий признается, поддержка близких людей крайне важна для него. По словам самого Геннадия, в его жизни наступил момент, когда он может заниматься другими видами искусства. Ветров утверждает, что жизнь дана человеку, чтобы наслаждаться и заниматься любимым делом.
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«Талант проявился, когда Ветров еще не умел читать»: Детские годы юмориста
Геннадий Ветров родился 18 ноября 1958 года. Его детство прошло в небольшом шахтерском городке Макеевка в Донецкой области. Отец будущей звезды комедии Анатолий Иванович работал женским парикмахером, а мама Валентина Федоровна — бухгалтером.
Творческий потенциал проявился у Гены, когда он еще не умел читать. В детстве он вместе с друзьями снял фильм, которому дал интригующее название «Заговор курильщиков». Он не только исполнил главную роль, но и написал сценарий. В детстве юный Ветров был очень любознательным — посещал различные кружки, занимался музыкой и шахматами.
Успевал Геннадий и в учебе: был круглым отличником, в свободное время рисовал стенгазеты и занимался школьной самодеятельностью. Ветров с детства понимал, что свяжет свою жизнь с искусством, однако его путь к сцене был трудным. После окончания школы он мечтал поступить во Львовский художественно-промышленный институт, но вступительная комиссия не позволила амбициозному юноше пройти дальше. Ветров не отчаялся и решил сменить направление, поступив на факультет «Теплогазоснабжение и кондиционирование». Несмотря на довольно необычный выбор профессии, Геннадий окончил университет.
Первые «аншлаги» Ветрова в армии
Значительное влияние на жизненный путь Ветрова оказала армия. Даже там он продолжал мечтать о сцене и не планировал сдаваться. В короткие сроки юный военнослужащий стал «местной звездой».
Сослуживцам и руководству подразделения нравился искрометный юмор Геннадия и его игра на баяне. Каждое выступление Ветрова становилось мини-спектаклем.
В свои номера он включал шутки и музыкальные вставки. Геннадий ловко владел сатирой и внедрял ее в свои монологи. Публика с восторгом принимала творчество Ветрова. В те годы Геннадий еще раз убедился в том, что его место на сцене.
Первые шаги к карьере юмориста и знакомство с Юрием Гальцевым
Толчком к карьере юмориста для молодого человека стала случайная встреча с артистами Донецкой филармонии. Именно они разглядели талант Ветрова. Вдохновленный поддержкой коллег, Геннадий поступил в ЛГИТМиК, где его наставником стал великий режиссер театра «Буфф» Исаак Романович Штокбанта.
Насыщенная студенческая жизнь захлестнула парня. Он принимал участие практически во всех мероприятиях. В это же время для Ветрова произошла судьбоносная встреча с Юрием Гальцевым, который был одногруппником будущего юмориста.
Геннадий Ветров (Фото: соцсети Геннадия Ветрова)
«Я в свое время был, конечно, громко сказано, но по мысли так, «королем капустника». Потому что я все придумывал. У нас на курсе в театральном я был «энерджайзером», «батарейки не садились», — вспоминает Ветров.
Он окончил учебное заведение в 1989 году. После чего артист служил в театре «Буфф» с 1988 по 1994 год.
Попадание в «Аншлаг»
К коллективу юмористического проекта «Аншлаг» Ветров присоединился в 1999 году. Его участие в программе стало буквально подарком судьбы.
Он позвонил ведущей программы, Регине Дубовицкой и предложил свою кандидатуру на роль участника в юмористический проект. Дубовицкая прониклась симпатией к нему и пригласила Ветрова в Москву. Ведущая заявила, что готова посвятить ему 3 минуты своего времени. Спустя время Ветров признался, он очень волновался, но шанс упустить не мог. Геннадий смог поразить Дубовицкую, которая в процессе отметила, что Ветров является настоящим талантом. После чего его позвали в новогодний выпуск передачи.
Затем он получил приглашение стать постоянным участником проекта. Артист быстро полюбился зрителям проекта, его номера и «крылатые фразы» ушли в народ. Геннадий также продолжал сниматься и в других проектах. Юморист появился в шоу «Рояль в кустах», «Веселые картинки». Ветров пробовал себя в качестве ведущего, он вел телепередачу «Смешные люди».
Личная жизнь Геннадия Ветрова
Геннадий всегда привлекал женщин своей харизмой и юмором. Неудивительно, что Ветров дважды посещал ЗАГС, и каждый раз он выбирал себе более молодую избранницу.
Первую любовь Ветров встретил во время учебы в ЛГИТМиКе – его избранницей стала однокурсница Анастасия Смолина. Практически сразу же он осознал, что готов к серьезным отношениям. Однако мечты о семье и реальность оказались далеки друг от друга. Юморист много времени проводил на работе и редко появлялся дома. Вскоре чувства сошли на нет и через пять лет супружеской жизни они расторгли брак.
О своей второй супруге актер говорить не любит. Известно, что в 1993 году он отвел в ЗАГС некую девушку по имени Ольга. В этом браке он впервые стал отцом, женщина подарила ему дочь Ксюшу. Однако и эти отношения закончились так же, как и предыдущие. Ветров редко появлялся дома – все время он проводил в театре. Итог этих отношений — развод.
В одиночестве Геннадий пробыл недолго – он без памяти влюбился в свою партнершу по сцене, актрису Карину Звереву. Девушка не замечала влюбленность коллеги и не отвечала ему взаимностью. Но Ветров не собирался сдаваться, а продолжал ухаживать и смог растопить сердце жгучей брюнетки. Их творческий тандем, созданный в театре, плавно перерос в отношения.
Геннадий Ветров и Карина Зверева (Фото: соцсети Геннадия Ветрова)
В 1997 году они официально оформили отношения. Их брак просуществовал 14 лет, ради семьи Зверева отказалась от места в группе «Блестящие». В 2011 году они объявили о разводе, инициатором разрыва стала именно Карина. Однако после Зверева призналась, что жалеет о разводе со звездой комедии.
Чем сейчас занимается Ветров
К сожалению, с годами популярность Геннадия стала утихать. Юморист пытается пробовать себя в новых амплуа и даже вел программу на YouTube. Сейчас он изредка дает концерты и уже не может похвастаться высокими рейтингами. Все свободное время Ветров посвящает живописи. В 2020 году он открыл собственную арт-галерею «Ветреная галерея», где он регулярно проводит выставки.
Геннадий Ветров (Фото: соцсети Геннадия Ветрова)
Для своих работ он использует карандаши и акриловые краски. Выставки юмориста посещают его коллеги-артисты. Геннадий признается, поддержка близких людей крайне важна для него. По словам самого Геннадия, в его жизни наступил момент, когда он может заниматься другими видами искусства. Ветров утверждает, что жизнь дана человеку, чтобы наслаждаться и заниматься любимым делом.
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