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Агент Глеба Калюжного раскрыл, когда актер отправится в армию

Агент Глеба Калюжного сообщил, что актер отправится в армию 27 мая
Глеб Калюжный (Фото: Инстаграм*/kalyzhnyy)

Глеб Калюжный (Фото: Инстаграм*/kalyzhnyy)

Глеб Калюжный, обвиняемый в уклонении от воинской службы, рассказал, что временно оставит актерскую деятельность. Как сообщил «РИА Новости» его агент Григорий Сухов, артист возьмет перерыв из-за отправления в армию 27 мая.
По его словам, актер уйдет от сборного пункта на Укршеской в восемь часов утра. Однако пока неизвестно, в каких именно войсках он будет служить.

Сам Клеб рассказывал, что ему есть на кого оставить свой продюсерский центр. А после возвращения он собирается снять авторское кино.

Напомним, в течение шести лет Калюжному регулярно приходили повестки, которые он игнорировал. Его пытались разыскать как по месту регистрации, так и в соседних регионах – Тверской области и подмосковном Красногорске. В результате на него завели уголовное дело.

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17 мая 2025, 09:07

Аврора Киба (Фото: Инстаграм*/avrorakiba)

В преддверии премьеры шоу «Мастер игры» на ТНТ, которая состоится 17 мая, вспыхнуло бурное обсуждение одной из самых молодых участниц проекта — 19-летней невесты Григория Лепса. Как сообщает Starhit, в первом выпуске между Авророй Кибой и Натальей Рудовой была напряженная беседа.
Наталья Рудова подчеркнула, что за хрупкой внешностью девушки скрывается железная хватка. По ее мнению, она может дать фору всем «старичкам» шоу-бизнеса.
«Ты видела, как она себя продала на все телеканалы страны? Она шарит за шоу!» — воскликнула Рудова.
Марго Овсянникова, также участвующая в проекте, дополнила, что зависть к ней вполне оправдана — немногим удается завоевать внимание столь статусного жениха.
«Аврора всех злила Лепсом. Ну кто не мечтает о Лепсе?» — высказалась певица.
Сама же девушка перед стартом шоу сделала дерзкое заявление, предупредив противников о серьезном настрое:
«Я пока не знаю, куда заведет меня игра, но у меня есть только одно правило — никаких правил!»

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Самойлова выложила видео с танцем в бикини после отдыха в Дубае
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После возвращения с отдыха в Дубае жена рэпера Джигана опубликовала провокационный ролик, где танцует в миниатюрном белом бикини с черной окантовкой. Бывшая участница шоу «Выжить в Дубае» продемонстрировала фигуру в эротическом танце, впечатлив не только поклонников, но и звездных подруг — певиц Айзу и Алсу.
К слову, ранее на курорте Самойлова и Алсу шутили над внешним сходством — обе смуглые, темноволосые и с большими губами.
«Ну похожи же реально! Хотя у нас разные косметологи», — заметила тогда финалистка «Евровидения-2000».
А накануне Оксана пожаловалась на плохое самочувствие. Еще в Арабских Эмиратах у нее начался кашель, которому она не придала должного значения. Однако ночью состояние ухудшилось, и она поехала в больницу. Там у Оксаны диагностировали острый ларингит, спровоцированный стенозом гортани. Многодетную маму на сутки положили в клинику. Она призналась, что была на нервах вдали от детей и мужа, оставшихся в ОАЭ еще на несколько дней.

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Возле дома Тейлор Свифт обнаружили человеческие останки
В 300 метрах от дома Тейлор Свифт в Род-Айленде нашли человеческие останки
17 мая 2025, 08:05

Тейлор Свифт (Фото: Инстаграм*/taylorswift)

В элитном поселке Watch Hill в Род-Айленде, где расположен дом Тейлор Свифт, были обнаружены человеческие останки. Как сообщает «7Дней», находка сделана в 300 метрах от владений певицы — там, где никогда не было кладбищ или захоронений. Это наводит на мысль, что кости могут принадлежать жертве преступления.
Полиция подтвердила человеческое происхождение останков, но пол, возраст и время смерти пока не установлены. В настоящий момент они отправлены на экспертизу. Местные жители в панике — в таком тихом месте ранее подобного не случалось. Страх усиливает так же то, что подобные находки в последнее время участились в штате Вашингтон и соседних регионах, что породило слухи о маньяке-убийце.

Тейлор Свифт, находившаяся в отъезде, пока не прокомментировала ситуацию. Певица приобрела этот дом в 2013 году и часто устраивала здесь звездные вечеринки с участием Селены Гомес, Блейк Лайвли, Кары Делевинь и других знаменитостей. Теперь перспективы новых встреч здесь под вопросом.

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«Рожденный пить, приставать не может»: Наталья Селезнева рассказала правду о домогательствах Гайдая
Наталья Селезнева рассказала правду о домогательствах Гайдая
17 мая 2025, 05:01

Наталья Селезнева (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Знаменитый советский режиссер Леонид Гайдай скончался уже более 30 лет назад. Несмотря на это, слухи о мастере киноискусства не утихают по сей день. Одним из них является то, что Гайдай мог домогаться до актрис в своих фильмах.
С таким обвинением выступила Наталья Варлей, сыгравшая в девушку Нину в «Кавказской пленнице». По словам актрисы, Гайдай приставал к ней на съемках фильма.

Наталья Селезнева вышла из затворничества и ответила коллеге в интервью для Андрея Малахова. Зина из фильма Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» видит ситуацию по своему.

«Там были я, он и искусствовед. Всем подарили ящик коньяка. Помню, я его ногой толкала, чтобы не тащить тяжесть в номер — он был роскошным, я расхаживала по нему в ситцевой рубашке. И вдруг в один из вечеров стук в дверь, слышу: „Наталья, открой, это Гайдай“. У меня все внутри перевернулось: „Два часа ночи, я давно сплю“. „Открой — пусти!“ — потребовал он. „Как вы можете? Я знаю вашу дочку Оксану с малых лет, я с Ниной в таких хороших отношениях. Не могу», — говорит Наталья.

Леонид Гайдай (Фото: РИА Новости/Василий Малышев)

Как оказалось, режиссер не хотел того, о чем изначально подумала Селезнева. Все оказалось намного прозаичнее. Наталья не впускала Гайдая около получаса, но в итоге приоткрыла дверь. Дальше диалог развивался так:

«Дай мне бутылочку коньяка», — сказал режиссер.

По признанию Селезневой, в этот момент у нее отлегло. Она прямо сказала Гайдаю, ей показалось, что он к ней пристает. На это Леонид ответил с улыбкой на лице:

«Наталья, запомни, рожденный пить, приставать к женщинам не может».

Наталья Варлей (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

После Наталья назвала кощунством обвинения в сторону режиссера. Селезнева говорит, что Гайдай был гением, у которого другая направленность. Если бы это было правдой, то в первую очередь режиссер должен был пригласить ее, а не Варлей.

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Власти США создают телешоу, в котором мигранты будут сражаться за гражданство
17 мая 2025, 04:18

Фото: iStock/vichinterlang

Министерство внутренней безопасности США работает над созданием телешоу, в котором мигранты будут сражаться за американское гражданство. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Триши Маклафлин.
«Испытания для участников будут базироваться на различных американских традициях и обычаях. Ведомство открыто к любым „нестандартным предложениям“ в рамках этого проекта и особо заинтересовано в форматах, способных рассказать о том, „что значит быть американцем“ и какие привилегии дает гражданство США», — цитирует Маклафлин The New York Times и The Wall Street Journal.

За созданием идеи стоит продюсер Роб Уорсофф, который данное шоу охарактеризовал как: «позитивное любовное послание Америке». При этом отмечается, что в ходе проекта мигранты не будут подвергаться опасности. Daily Mail пишет, что проект уже поддержан главой министерства Кристи Ноэмом.

Шоу будет носить название «Американец». В качестве испытаний участникам предложат соревноваться в традиционных дисциплинах для различных регионов США. К примеру, состязания лесорубов, которые популярны в штате Висконсин.

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