Агент Глеба Калюжного раскрыл, когда актер отправится в армию

Глеб Калюжный (Фото: Инстаграм*/kalyzhnyy)
Глеб Калюжный, обвиняемый в уклонении от воинской службы, рассказал, что временно оставит актерскую деятельность. Как сообщил «РИА Новости» его агент Григорий Сухов, артист возьмет перерыв из-за отправления в армию 27 мая.
По его словам, актер уйдет от сборного пункта на Укршеской в восемь часов утра. Однако пока неизвестно, в каких именно войсках он будет служить.
Сам Клеб рассказывал, что ему есть на кого оставить свой продюсерский центр. А после возвращения он собирается снять авторское кино.
Напомним, в течение шести лет Калюжному регулярно приходили повестки, которые он игнорировал. Его пытались разыскать как по месту регистрации, так и в соседних регионах – Тверской области и подмосковном Красногорске. В результате на него завели уголовное дело.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Сам Клеб рассказывал, что ему есть на кого оставить свой продюсерский центр. А после возвращения он собирается снять авторское кино.
Напомним, в течение шести лет Калюжному регулярно приходили повестки, которые он игнорировал. Его пытались разыскать как по месту регистрации, так и в соседних регионах – Тверской области и подмосковном Красногорске. В результате на него завели уголовное дело.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Лидия Пономарева