Недвижимость на 120 млн и сбережения на карте: почему вдова и дочь Алексея Баталова оказались на грани нищеты

Алексей Баталов (Фото: скриншот Алексей Баталов. Человек без недостатков. Документальный фильм ТК ТВЦ )
Летом 2017 года не стало выдающегося советского актёра Алексея Баталова. В последние месяцы своей жизни он, будучи тяжелобольным, особенно остро переживал за своих близких — жену и дочь с диагнозом ДЦП.
О том, через что пришлось пройти семье Баталовых после смерти актёра и как сейчас обстоят дела у вдовы Гиты Леонтенко и её дочери Марии Баталовой, читайте в материале «Радио 1».
Гитанна Леонтенко и Наталья Дрожжина (Фото: РИА Новости/ Сергей Пятаков)
Алексей Баталов оставил значительное наследство, только стоимость недвижимого имущества, по оценкам экспертов, составляет порядка 120 миллионов рублей, а были еще и сбережения, которые артист долгое время собирал для больной дочери.
В сентябре 2020 года Гитана Леонтенко, супруга Алексея Баталова, заявила о том, что Михаил Цивин и Наталья Дрожжина пытаются лишить её с дочерью Марией имущества. Как сообщила вдова, она случайно выяснила, что Наталья Дрожжина уже заключила договор ренты. В соответствии с этим документом, после кончины Гитаны и Марии Баталовых их имущество, включая студию-мастерскую и две квартиры в центре столицы, должно было перейти в собственность Дрожжиной.
Вдова актера рассказала, что у Михаила Цивина была генеральная доверенность на распоряжение денежными счетами их семьи. Вдова актёра не смогла объяснить, как на документе оказалась её подпись. Адвокат семьи тогда объяснял, что Цивин и Дрожжина подсунули бумаги Гитане Аркадьевне без ее ведома.
Обвиняемые Цивин и Дрожжина утверждали, что Гитана Аркадьевна самостоятельно приняла решение о подписании доверенности. Как сообщил Цивин, вдова артиста не желала, чтобы его имущество перешло старшей дочери Алексея Баталова Надежде.
Михаил Цивин (Фото: РИА Новости/ Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы)
В апреле 2023 года Михаил Цивин был приговорен к 5 годам лишения свободы. Наталья Дрожжина по состоянию здоровья получила условный срок. В результате судебного разбирательства преступники были признаны виновными в совершении мошенничества. Суд постановил, что они должны компенсировать моральный ущерб потерпевшим в размере более 1 миллиона рублей. Кроме того, осуждённые обязаны покрыть судебные издержки, связанные с услугами адвоката и проведением экспертизы, что составляет ещё 650 тысяч рублей.
Алексей Баталов с женой и дочерью (Фото: скриншот Алексей Баталов. Человек без недостатков. Документальный фильм ТК ТВЦ)
В настоящее время Мария находится под опекой своей матери. Сейчас Гитане Аркадьевне 89 лет, а ее дочери 57. По завещанию актера, все имущество досталось Марии, а Надежда должна стать опекуном своей сестры, когда не станет Гитаны.
С ранних лет Мария Баталова живёт с диагнозом «детский церебральный паралич», но это не помешало ей достичь значительных успехов. Алексей Баталов активно занимался развитием дочери, и его усилия не прошли даром. Сегодня Мария пишет профессиональные тексты о музыке и балете. Она получила диплом сценариста во ВГИКе, обучаясь на заочном отделении. Теперь она время от времени пишет сценарии.
Несмотря на выигранные суды, денег на проживание семье не хватает. Они оказались на волоске от тотальной нищеты. Супруга актёра признаётся, что некому заниматься вопросами поддержания имущества в надлежащем состоянии, и потому дача, за которую семья известного артиста боролась, стремительно приходит в запустение.
Гитана Аркадьевна не делает тайны из того, что несколько лет назад из-за долгов по коммунальным услугам в доме было отключено электричество. А ведь когда-то этот дом планировали превратить в музей, посвящённый Баталову, но теперь этим планам не суждено осуществиться.
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Скандал с имуществом
Гитанна Леонтенко и Наталья Дрожжина (Фото: РИА Новости/ Сергей Пятаков)
Алексей Баталов оставил значительное наследство, только стоимость недвижимого имущества, по оценкам экспертов, составляет порядка 120 миллионов рублей, а были еще и сбережения, которые артист долгое время собирал для больной дочери.
В сентябре 2020 года Гитана Леонтенко, супруга Алексея Баталова, заявила о том, что Михаил Цивин и Наталья Дрожжина пытаются лишить её с дочерью Марией имущества. Как сообщила вдова, она случайно выяснила, что Наталья Дрожжина уже заключила договор ренты. В соответствии с этим документом, после кончины Гитаны и Марии Баталовых их имущество, включая студию-мастерскую и две квартиры в центре столицы, должно было перейти в собственность Дрожжиной.
Вдова актера рассказала, что у Михаила Цивина была генеральная доверенность на распоряжение денежными счетами их семьи. Вдова актёра не смогла объяснить, как на документе оказалась её подпись. Адвокат семьи тогда объяснял, что Цивин и Дрожжина подсунули бумаги Гитане Аркадьевне без ее ведома.
«Ей пачками подсовывали документы: и по оформлению памятника Алексею Баталову, и по хозяйству, и по ремонту. Таким образом Гитана Аркадьевна и подписала документ, не понимая, что это», — рассказывал адвакат корреспондентам Teleprogramma.pro.
Обвиняемые Цивин и Дрожжина утверждали, что Гитана Аркадьевна самостоятельно приняла решение о подписании доверенности. Как сообщил Цивин, вдова артиста не желала, чтобы его имущество перешло старшей дочери Алексея Баталова Надежде.
Приговор по резонансному делу
Михаил Цивин (Фото: РИА Новости/ Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы)
В апреле 2023 года Михаил Цивин был приговорен к 5 годам лишения свободы. Наталья Дрожжина по состоянию здоровья получила условный срок. В результате судебного разбирательства преступники были признаны виновными в совершении мошенничества. Суд постановил, что они должны компенсировать моральный ущерб потерпевшим в размере более 1 миллиона рублей. Кроме того, осуждённые обязаны покрыть судебные издержки, связанные с услугами адвоката и проведением экспертизы, что составляет ещё 650 тысяч рублей.
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Как сейчас живут вдова и дочь Боталова
Алексей Баталов с женой и дочерью (Фото: скриншот Алексей Баталов. Человек без недостатков. Документальный фильм ТК ТВЦ)
В настоящее время Мария находится под опекой своей матери. Сейчас Гитане Аркадьевне 89 лет, а ее дочери 57. По завещанию актера, все имущество досталось Марии, а Надежда должна стать опекуном своей сестры, когда не станет Гитаны.
С ранних лет Мария Баталова живёт с диагнозом «детский церебральный паралич», но это не помешало ей достичь значительных успехов. Алексей Баталов активно занимался развитием дочери, и его усилия не прошли даром. Сегодня Мария пишет профессиональные тексты о музыке и балете. Она получила диплом сценариста во ВГИКе, обучаясь на заочном отделении. Теперь она время от времени пишет сценарии.
Несмотря на выигранные суды, денег на проживание семье не хватает. Они оказались на волоске от тотальной нищеты. Супруга актёра признаётся, что некому заниматься вопросами поддержания имущества в надлежащем состоянии, и потому дача, за которую семья известного артиста боролась, стремительно приходит в запустение.
Гитана Аркадьевна не делает тайны из того, что несколько лет назад из-за долгов по коммунальным услугам в доме было отключено электричество. А ведь когда-то этот дом планировали превратить в музей, посвящённый Баталову, но теперь этим планам не суждено осуществиться.
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Елена Генералова