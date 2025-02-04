Галич опубликовала «беременную» фотосессию с Ледвичем

Ида Галич (Фото: соцсети)
Телеведущая Ида Галич опубликовала в личном Telegram-канале «беременную» фотосессию вместе со своим избранником Олегом Ледвичем.
«А это уже сегодня. Да, у меня второй триместр. А живот такой, будто я послезавтра рожать. Я думала, в этот раз будет по-другому. НО НОООО. Люблю», — подписала видео Галич.
На кадрах можно услышать подсказки фотографа знаменитостям.
Накануне в понедельник, 3 февраля, «беременную» фотосессию в социальных сетях опубликовала невестка певицы Валерии Лиана Шульгина.
Девушка призвала комментаторов не осуждать, а поддерживать друг друга. Кроме того, по ее собственному признанию, стесняться ей нечего, и она чувствует себя комфортно.
Читайте также:
Бузова прокомментировала новость о скором отцовстве Давы
«Жесты бегства»: Профайлер разоблачил настоящие чувства Седоковой на видео после смерти Тиммы
Тайная женитьба, дружба с Началовой и неучастие в «Евровидении» — жизнь и творчество Александра Панайотова
Никита Кротов