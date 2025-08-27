Актер Павел Деревянко попал в базу украинского сайта «Миротворец»*
Российский актер Павел Деревянко попал в базу украинского сайта «Миротворец»*. Соответствующая информация размещена на ресурсе.
Как оказалось, звезда сериалов «Беспринципные» и «Домашний арест» был внесен в базу сайта после поездки на Донбасс. К тому же Деревянко попал в «Миротворец»* из-за своих высказываний в СМИ. Из-за этого владельцы ресурса обвинили Павла в незаконном пересечении границ Украины и в покушении на ее территориальную целостность.
Ранее стало известно, что российского актера Юрия Колокольникова Украина внесла в список угроз национальной безопасности страны. Все из-за его ролей в проектах, которые финансировались российским госбюджетом.
