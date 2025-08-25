Вуди Аллен отреагировал на критику Киева из-за его участия в Московской неделе кино

25 августа 2025, 23:59

Вуди Аллен (Фото: Instagram* @woodyallenofficial)

Американский режиссер и сценарист Вуди Аллен заявил о важности сохранения культурного диалога по всему миру вне зависимости от политических разногласий тех или иных стран. Так он ответил на критику Украины за его участие в Московской международной неделе кино. Слова Аллена приводит британская газета The Guardian.





Режиссер подчеркнул, что прекращение художественных дискуссий не поможет разрешению «каких-либо» конфликтов.





«Что бы ни делали политики, я не думаю, что обрывать художественные разговоры — это способ помочь чему-либо», — сказал Вуди Аллен.