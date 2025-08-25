Вуди Аллен отреагировал на критику Киева из-за его участия в Московской неделе кино
Американский режиссер и сценарист Вуди Аллен заявил о важности сохранения культурного диалога по всему миру вне зависимости от политических разногласий тех или иных стран. Так он ответил на критику Украины за его участие в Московской международной неделе кино. Слова Аллена приводит британская газета The Guardian.
Режиссер подчеркнул, что прекращение художественных дискуссий не поможет разрешению «каких-либо» конфликтов.
«Что бы ни делали политики, я не думаю, что обрывать художественные разговоры — это способ помочь чему-либо», — сказал Вуди Аллен.При этом он добавил, что его действия не стоит расценивать как поддержку СВО.
Певец Юрий Антонов опроверг новость о своей госпитализации перед концертом в Казани
Аллен 24 августа принял онлайн-участие в сессии «Легенды мирового кинематографа» в рамках Московской международной недели кино. Он выразил восхищение русским кинематографом, упомянув семичасовую экранизацию «Войны и мира» Сергея Бондарчука, которую он «посмотрел за один день».
На Украине осудили подобные действия. Вскоре Аллен был внесен в базу скандального сайта «Миротворец»** за «публичную поддержку российской агрессии».
Сайт «Миротворец»**, созданный в 2014 году, известен публикацией персональных данных лиц, которых его авторы считают угрозой национальной безопасности Украины. В так называемый «чёрный список» ранее попадали политики, журналисты, артисты и общественные деятели, посещавшие Крым, Донбасс или высказывавшиеся вразрез с официальной позицией Киева.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
**Признан экстремистским и запрещён на территории России